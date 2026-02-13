El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, pone rumbo a Oriente Medio

Nuevo cambio de rumbo en la política militar estadounidense, esta vez, la administración Trump enviará a Oriente Medio al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, el que hasta ahora custodiaba las costas del Caribe próximas a Venezuela. Según medios estadounidenses, la tripulación del navío fue informada el jueves, y no se espera que regresen a sus puertos de origen en Estados Unidos hasta finales de abril o principios de mayo.

A pesar de las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Omán la semana pasada, Donald Trump, lanza así un contundente mensaje a Teherán, dejando claro que siguen estando sobre la mesa las posibles acciones militares contra el país persa. Este jueves, Trump volvió o a amenazar a Irán con que, si no llegan acuerdo con EEUU, sería "muy traumático".

Tres destinos en pocos meses

El despliegue extraordinario del buque, que comenzó el 24 de junio cuando el Ford salió del puerto de Norfolk (Virginia, Estados Unidos) estaba destinado a ser un crucero enviado al Mediterráneo pero fue redirigido al Caribe como parte de la campaña de presión sobre Venezuela. El 3 de enero, los aviones de guerra del Ford participaron en el ataque a Caracas y la captura de Maduro.

Flota militar desplegada en Oriente Medio

El USS Gerald R. Ford es descrito por la Marina de EE. UU. como “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”. Tiene un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y una longitud de aproximadamente 334 metros, lo que lo convierte en el portaaviones más grande y tecnológicamente avanzado del arsenal estadounidense. Este navío se sumará al portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores con misiles guiados, que llegaron a Oriente Medio hace más de dos semanas.

