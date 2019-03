Un muerto en las celebraciones por el triunfo independentista en las elecciones de Quebec

Una persona ha muerto y otra se encuentra en estado crítico a causa de un tiroteo registrado durante el acto de celebración de la victoria del Partido Quebequés (PQ) en las elecciones celebradas en esta provincia canadiense, suceso que ha provocado que los guardaespaldas sacaran rápidamente a la líder de la formación, Pauline Marois, del escenario.



La Policía de Montreal ha confirmado el fallecimiento de una persona y ha anunciado la detención de otra, un hombre de unos 50 años que ha estado presuntamente involucrado en el suceso, según ha informado la cadena de televisión pública canadiense CBC.



Asimismo, han señalado que el sospechoso entró en el lugar desde la parte más alejada del escenario y disparó al menos una vez contra las dos víctimas. Las autoridades canadienses han abierto una investigación en torno al incidente.



Marois volvió al escenadio poco después y pidió a los allí presentes que abandonaran tranquilamente el edificio antes de agradecer rápidamente a todos aquellos que le han votado por la victoria. La Policía ha asegurado que la política está "en buenas condiciones" y que no ha resultado herida.



El PQ formará un gobierno en minoría tras hacerse con 61 de los 125 escaños en los comicios, que han supuesto un descalabro del Partido Liberal, que ha estado al frente de Quebec durante los últimos nueve años. Marois se convertirá además, en la primera mujer en gobernar en la historia de la provincia canadiense.



Se trata además de una victoria personal para Marois, quien ha tenido que enfrentarse a tensiones internas para conseguir el respaldo del PQ a su candidatura en la provincia francófona. La formación ha presentado un programa basado en la independencia de la provincia, los asuntos identitarios y las leyes de idiomas.



El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, ya ha apuntado que la victoria del PQ no implica que la población quiera reabrir el debate constitucional sobre la independencia de Quebec, al tiempo que ha felicitado a Marois por la victoria.



"Me gustaría felicitar a Marois por su victoria y al resto de candidatos por participar en este proceso democrático", ha apuntado Harper a través de un comunicado oficial. En el mismo, ha sugerido que el Gobierno seguirá trabajando con la provincia a nivel de empleo y crecimiento económico.