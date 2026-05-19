Putin llega a China tras la visita de Trump para tratar la guerra de Ucrania y acuerdos en materia energética

Una semana después de que el presidente de Estados Unidos llegase a China, ha sido el mandatario ruso quién ha pisado la capital del país oriental. Vladimir Putin inicia su vigesimoquinta visita al país asiático donde tendrá una agenda centrada en asuntos como la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y posibles acuerdos en materia energética.

El miércoles se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, al cual definió antes de aterrizar como un "buen amigo". Además, aseguró que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel "sin precedentes".

En la misma línea, asegura que los contactos entre ambos ayudan a desarrollar "los planes más ambiciosos" y llevarlos a la práctica. En la escena internacional, Rusia y China tiene un papel "estabilizador", señaló, añadiendo no actúan "contra alguien" y que trabajan "en favor de la paz y el desarrollo común".

Putin y Xi Jinping firmarán unos 40 acuerdos, entre ellos declaraciones conjuntas sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica y sobre el desarrollo de un nuevo orden internacional. Aunque uno de los focos será la guerra en Ucrania, ya que varios países de Europa piden a China que impulse una salida de las tropas rusas en el país.

La guerra en Ucrania

Sin embargo, el medio británico 'Financial Times', publicaba que el presidente asiático habría asegurado ante su homólogo norteamericano que Vladimir Putin podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania. Unas declaraciones que Pekín ha negado y que el Ministerio de Exteriores del país lo calificó de "completamente inventado".

Ambos mandatarios proclamaron en la capital china una "amistad sin límites" antes de la invasión rusa en Ucrania, una fórmula que desde entonces ha acompañado el fortalecimiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre los dos países.

Pero desde el estallido de la guerra, China no ha tenido una posición clara, de hecho pedía respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países, así como de atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes.

En cuanto a temas de energía, Rusia espera avances en el proyecto Fuerza de Siberia-2, destinado a aumentar el suministro de gas ruso hacia China, donde Moscú les suministró 101 millones de toneladas de petróleo y 49.000 millones de metros cúbicos de gas en 2025, según datos difundidos por la parte rusa.

Este viaje de Putin coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, en un momento en que Pekín y Moscú presentan su asociación como un factor de "estabilidad" en el escenario internacional.

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