Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Malí

Eugenio González, uno de los españoles atrapados en Malí por un ataque en Bamako: "Nos despertamos por una fuerte explosión"

El director de 'La Mar de Músicas', que se encontraba allí dentro de un proyecto de cooperación cultural, explica que se despertaron debido a "una fuerte explosión, pero no sabíamos que había sido".

Eugenio González/Dtor. La Mar de Músicas

Testimonio de Eugenio González, director de 'La Mar de Músicas' | Antena 3 Noticias

Publicidad

El director de 'La Mar de Músicas' y director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González, es uno de los españoles que quedó atrapado en Bamako tras la ofensiva de varios grupos, también yihadistas, contra el gobierno militar, mientras se encontraba allí dentro de un proyecto de cooperación cultural del Ministerio de Exteriores. El grupo de españoles ya ha sido evacuado.

"Escuchamos una fuerte explosión"

Eugenio González

En declaraciones a Antena 3 Noticias, González señala que "la noche de anteayer" todo el grupo de españoles se despertó debido a "una fuerte explosión, pero no sabíamos que había sido". Por un primer momento, Eugenio pensó que se trataría de "un terremoto", pero a la mañana siguiente el embajador les comunicó "que estaba siendo un ataque a la capital, a Bamako".

"Hicimos todo lo que nos decían"

Eugenio González

Eugenio González relata que "en todo momento estuvimos haciendo y siguiendo todo lo que nos decían desde la Embajada de España en Malí que nos han estado informando, acompañando, y estamos muy agradecidos de todo lo que han hecho por nosotros".

La muerte del ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, ha muerto en la ofensiva de milicianos yihadistas y tuaregs del pasado sábado de madrugada en Bamako y otras ciudades estratégicas del país. "En el intenso enfrentamiento fue herido y trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció", ha explicado un portavoz del Gobierno, Issa Coulibaly, en declaraciones a la televisión pública ORTM. Al parecer, Camara se enfrentó a los atacantes y consiguió eliminar a varios de ellos antes de ser abatido.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Oumar Diarra, ha confirmado también a ORTM la muerte de Camara en un atentado suicida con un vehículo. La explosión también provocó el derrumbe de edificios cercanos, incluida una mezquita, y causó la muerte de varios fieles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Fernando Cocho, experto en Inteligencia, sobre el intento de asesinato a Trump: "No existe la seguridad al 100%"

Antena3 Noticias

Publicidad

Mundo

Militantes proiraníes de Hezbolá.

Última hora de la guerra en Irán en directo: Hezbolá no reconoce las negociaciones entre Líbano e Israel y asegura seguir con "la resistencia defensiva"

Eugenio González/Dtor. La Mar de Músicas

Eugenio González, uno de los españoles atrapados en Malí por un ataque en Bamako: "Nos despertamos por una fuerte explosión"

Hombre comiendo ensalada

Vídeo: El momento en el que un hombre continúa comiendo tras el intento de asesinato de Trump

Policía de Nueva York, imagen de archivo
LONG ISLAND

Una mujer lanza dinamita a su novio mientras dormía, haciéndole perder su mano y parte de su brazo

Cole Allen
Intento atentado

Qué se sabe de Cole Allen, el tirador que intentó atacar a Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Trump con el rey Carlos III
Visita reyes

La agenda diplomática continúa: Carlos III visitará EEUU tras el intento de atentado a Trump

La Casa Blanca refuerza las medidas de seguridad para la llegada de los reyes británicos a Washington.

Paloma Bonilla, la influencer que denunció una negligencia médica tras quedar en silla de ruedas
INFLUENCER

Muere a los 38 años Paloma Bonilla, la influencer que denunció una negligencia médica tras quedar en silla de ruedas

La creadora de contenido, que quedó en silla de ruedas tras una operación de columna en 2016, falleció el 23 de abril según confirmó su familia.

Mentalista en la cena de corresponsales de EEUU

El mentalista que estaba al lado de Trump durante el intento de magnicidio: "Creí que era una bomba"

Imagen de archivo de una ambulancia italiana

Mueren dos hermanos gemelos electrocutados en un accidente en Italia cuando uno de ellos intentaba salvar al otro

Antena3 Noticias

Miles de kilómetros, registro en el hotel con armas y sin seguridad, así fue el 'modus operandi' del intento de asesinato a Trump

Publicidad