Eugenio González, uno de los españoles atrapados en Malí por un ataque en Bamako: "Nos despertamos por una fuerte explosión"

El director de 'La Mar de Músicas' y director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González, es uno de los españoles que quedó atrapado en Bamako tras la ofensiva de varios grupos, también yihadistas, contra el gobierno militar, mientras se encontraba allí dentro de un proyecto de cooperación cultural del Ministerio de Exteriores. El grupo de españoles ya ha sido evacuado.

"Escuchamos una fuerte explosión"

En declaraciones a Antena 3 Noticias, González señala que "la noche de anteayer" todo el grupo de españoles se despertó debido a "una fuerte explosión, pero no sabíamos que había sido". Por un primer momento, Eugenio pensó que se trataría de "un terremoto", pero a la mañana siguiente el embajador les comunicó "que estaba siendo un ataque a la capital, a Bamako".

"Hicimos todo lo que nos decían"

Eugenio González relata que "en todo momento estuvimos haciendo y siguiendo todo lo que nos decían desde la Embajada de España en Malí que nos han estado informando, acompañando, y estamos muy agradecidos de todo lo que han hecho por nosotros".

La muerte del ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, ha muerto en la ofensiva de milicianos yihadistas y tuaregs del pasado sábado de madrugada en Bamako y otras ciudades estratégicas del país. "En el intenso enfrentamiento fue herido y trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció", ha explicado un portavoz del Gobierno, Issa Coulibaly, en declaraciones a la televisión pública ORTM. Al parecer, Camara se enfrentó a los atacantes y consiguió eliminar a varios de ellos antes de ser abatido.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Oumar Diarra, ha confirmado también a ORTM la muerte de Camara en un atentado suicida con un vehículo. La explosión también provocó el derrumbe de edificios cercanos, incluida una mezquita, y causó la muerte de varios fieles.

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