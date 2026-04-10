Muere Zepa, la influencer que habló de sus problemas con el alcohol, a los 26 años

El pasado lunes, la estrella de YouTube conocida como Zepa, o Zepa-chan, falleció a los 26 años de manera repentina. Fue a través de una de sus cuentas en redes donde se publicó un breve comunicado que informaba sobre su muerte. Contaba con casi 1.4 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales.

El contenido de la influencer se basaba en comedia y blogs sobre su vida cotidiana. También expuso su problema y la lucha contra el alcoholismo, donde hablaba abiertamente sobre el tema. En varias publicaciones mencionó su consumo elevado de bebidas alcohólicas y sus intentos por disminuirlo. Según informó 'NeedToKnow', Zepa también había hablado sobre sus problemas familiares y acoso cibernético.

Por el momento, no se han dado más detalles sobre su fallecimiento. Algunos fans señalan que habría sido ella misma quien atentó contra su vida. Sin embargo, la familia no ha comentado nada al respecto sobre esto, por lo que la causa de la muerte sigue siendo desconocida. Por otra parte, su comunidad llenó las redes sociales de mensajes de ánimo en el comunicado en su cuenta de X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.