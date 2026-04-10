Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Redes Sociales

Muere Zepa, la influencer que habló de sus problemas con el alcohol, a los 26 años

La noticia se dio a conocer a través de un breve comunicado en sus redes sociales.

Muere Zepa, la influencer que habl&oacute; de sus problemas con el alcohol, a los 26 a&ntilde;os

Muere Zepa, la influencer que habló de sus problemas con el alcohol, a los 26 añosX @zepa_Alc9

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

El pasado lunes, la estrella de YouTube conocida como Zepa, o Zepa-chan, falleció a los 26 años de manera repentina. Fue a través de una de sus cuentas en redes donde se publicó un breve comunicado que informaba sobre su muerte. Contaba con casi 1.4 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales.

El contenido de la influencer se basaba en comedia y blogs sobre su vida cotidiana. También expuso su problema y la lucha contra el alcoholismo, donde hablaba abiertamente sobre el tema. En varias publicaciones mencionó su consumo elevado de bebidas alcohólicas y sus intentos por disminuirlo. Según informó 'NeedToKnow', Zepa también había hablado sobre sus problemas familiares y acoso cibernético.

Por el momento, no se han dado más detalles sobre su fallecimiento. Algunos fans señalan que habría sido ella misma quien atentó contra su vida. Sin embargo, la familia no ha comentado nada al respecto sobre esto, por lo que la causa de la muerte sigue siendo desconocida. Por otra parte, su comunidad llenó las redes sociales de mensajes de ánimo en el comunicado en su cuenta de X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Melania Trump: "No soy una víctima de Epstein y no me presentó a Donald Trump"

Melania Trump

Publicidad

Mundo

Beirut, Líbano, tras los ataques de Israel.

Última hora de la guerra de Irán en directo: Teherán no negociará si el acuerdo no incluye a Líbano

Imagen de un ángel del infierno

Juzgan a un ex miembro de Los Ángeles del Infierno acusado de prostituir a su esposa con 120 individuos

Muere Zepa, la influencer que habló de sus problemas con el alcohol, a los 26 años

Muere Zepa, la influencer que habló de sus problemas con el alcohol, a los 26 años

Muere el influencer brasileño Carlos Filhar a los 48 años
INFLUENCER

Muere el influencer brasileño Carlos Filhar a los 48 años

Un hombre mata a tiros a una embarazada después de que esta le pitara con su claxon
Tiroteo

Un hombre mata a tiros a una embarazada después de que esta le pitara con su claxon

Inédito: una mujer se recupera de tres enfermedades mortales tras recibir una terapia celular en Alemania
Terapia Celular

Una mujer se recupera de tres enfermedades mortales tras recibir una terapia celular en Alemania

La mujer recibió nueve tratamientos diferentes sin efectos duraderos. Necesitaba transfusiones de sangre diarias y medicación anticoagulante permanente.

Chimpancés
INVESTIGACIÓN

De aliados a enemigos: así ha estallado la "guerra civil" entre chimpancés

Una investigación en Uganda revela cómo un grupo de primates que convivió durante décadas terminó fragmentándose y atacándose, en un fenómeno que puede ayudar a entender el origen de los conflictos humanos.

Orbán, ¿el fin de la "democracia iliberal"?

Viktor Orbán, ¿el fin de la 'democracia iliberal'?

Varias personas miran hacia una pantalla de televisión con el presidente estadounidense Donald Trump y el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei, en Islamabad, Pakistán, el 10 de abril de 2026

Pakistán se blinda para acoger las negociaciones entre EEUU e Irán con los ojos puestos en la frágil tregua

Captura de vídeo tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra a los astronautas

Artemis II afronta el momento clave: el histórico regreso a la Tierra tras orbitar la Luna

Publicidad