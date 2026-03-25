Meta, condenada a pagar 375 millones de dólares por "poner en peligro a los menores" y facilitar explotación sexual infantil

Un jurado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México en EEUU, ha dictaminado este martes que plataformas como Facebook e Instagram, propiedad de Meta, perjudicaron deliberadamente la salud mental de los niños y su seguridad, ya que afirma que la empresa ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas de redes sociales, facilitando así esas conductas delictivas.

El veredicto, considerado un precedente, se emitió en un tribunal de Santa Fe y ordena a la compañía pagar 375 millones de dólares en daños, una cifra menor a la solicitada por la fiscalía. Esta decisión se produce tras un juicio de casi siete semanas, y mientras un jurado en un tribunal federal de California lleva más de una semana incomunicado deliberando sobre si Meta y YouTube deben ser considerados responsables en un caso similar.

Fallos en los sistemas de protección

La Fiscalía estatal basó gran parte de su acusación en una operación encubierta. Durante este proceso, los investigadores crearon perfiles falsos de menores de edad en Instagram y Facebook que, en muy poco tiempo, empezaron a recibir contactos de adultos con contenido sexual explícito.

Es por ello que las acusaciones presentadas por la fiscalía sostenían que Meta no reveló lo que sabía acerca de los problemas para hacer cumplir su prohibición de uso a menores de 13 años, la prevalencia de contenido en las redes sociales relacionado con el suicidio adolescente, el papel de los algoritmos de Meta al priorizar contenido sensacionalista o nocivo, entre otros aspectos.

Para los fiscales los resultados de este plan en incógnito, son una prueba irrefutable de la "facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores" debido a los fallos en los sistemas de protección de la compañía.

Prácticas comerciales "inadmisibles"

Los miembros del jurado dieron la razón a los fiscales de Nuevo México, quienes argumentaron que Meta priorizó los beneficios económicos por encima de la seguridad de los menores. El jurado determinó que la empresa acusada violó varios apartados de la Ley de Prácticas Desleales del estado de Nuevo México, basándose en las acusaciones que la señalaban de ocultar lo que sabía sobre los peligros de la explotación sexual infantil en sus plataformas y el impacto de esta en la salud mental de los niños.

El jurado coincidió con las alegaciones de que Meta realizó declaraciones falsas o engañosas, y también estuvo de acuerdo en que la empresa incurrió en prácticas comerciales “inadmisibles” que se aprovecharon injustamente de la vulnerabilidad y la inexperiencia de los niños.

La compañía, liderada por Mark Zuckerberg, se ha pronunciado cuando se ha conocido la resolución. Un portavoz de Meta ha comunicado a los medios locales que la empresa "discrepa con el veredicto" y ha confirmado que apelarán la orden que les obliga a pagar la indemnización millonaria al estado.

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