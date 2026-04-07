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Día Mundial de la Salud

Los expertos alertan del peligro de las pseudoterapias en redes sociales: "No están avaladas por la evidencia científica"

La nueva campaña, impulsada con motivo del Día Mundial de la Salud, advierte especialmente a los jóvenes sobre los riesgos de los contenidos virales sin base científica en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube

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Los expertos alertan del peligro de las pseudoterapias en redes sociales: | Istock

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Ignacio Gutiérrez
Publicado:

En un contexto marcado por el crecimiento exponencial de contenidos sobre salud en redes sociales, la Organización Médica Colegial ha decidido intensificar su lucha contra la desinformación sanitaria con el lanzamiento de la campaña #noteenREDES, habla con tu médico. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud, esta iniciativa pone el foco en los riesgos reales que conlleva consumir y difundir información médica sin respaldo científico, especialmente entre los más jóvenes.

Actualmente, basta un clic para acceder a vídeos que prometen soluciones rápidas y aparentemente eficaces: tratamientos milagro para enfermedades graves, dietas extremas para perder peso en tiempo récord o supuestas terapias de salud mental sin validación clínica. Este tipo de contenido, altamente viral, resulta especialmente atractivo por su formato directo y emocional, pero es precisamente esa capacidad de seducción la que, según advierten los médicos, lo convierte en un peligro para la salud individual y colectiva.

Para combatir este fenómeno, la campaña se articula en torno a cuatro vídeos diseñados específicamente para los lenguajes y formatos de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. En ellos se desmontan algunos de los bulos más extendidos entre adolescentes, abordando desde productos "mágicos" como el MMS, una sustancia que en realidad es un desinfectante industrial con efectos adversos como vómitos, diarreas o irritación estomacal, hasta promesas engañosas sobre curas universales o dietas sin evidencia científica. "No están avaladas por la evidencia científica", recuerda Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid

Los vídeos también evidencian la facilidad con la que cualquier usuario puede caer en este tipo de mensajes. A través de ejemplos claros, muestran cómo perfiles aparentemente fiables pueden ocultar intrusismo profesional o directamente fraude, reforzando la idea de que no todo lo que parece médico lo es realmente. En este sentido, la OMC subraya que este tipo de contenidos no solo difunden falsedades, sino que pueden interferir en tratamientos eficaces o fomentar movimientos peligrosos como el antivacunismo.

El mensaje central de la campaña es contundente: desconfiar de las soluciones milagro, contrastar la información y acudir siempre a fuentes oficiales. Los profesionales recuerdan que los ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre su salud, pero estas deben basarse en la valoración de médicos colegiados y cualificados. Para ello, la organización facilita herramientas de verificación a través de su web y otros recursos oficiales.

La OMC hace un llamamiento a instituciones sanitarias, comunidad científica, medios de comunicación y ciudadanía para amplificar el alcance de la campaña mediante el uso del hashtag #noteenREDES. El objetivo es claro: recordar que la salud no es un reto viral y que cualquier decisión debe estar siempre respaldada por profesionales cualificados.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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