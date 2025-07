El alcoholismo repentino en adultos jóvenes podría ocultar un tipo devastador de demencia

Los expertos avisan acerca de que un consumo excesivo de alcohol desde los 30 años, o incluso antes, podría ser una señal de que padeces demencia. A pesar de que esta enfermedad suele afectar con mayor frecuencia a los ancianos, también pueden sufrirla personas de todas las edades.

Así lo ha advertido Paul Little, director ejecutivo de Vesper Bio, una empresa de biotecnología centrada en mejorar la vida de personas con demencia frontotemporal (DFT). Según el experto, este cambio de comportamiento puede ser una de las primeras señales de esta forma rara y agresiva de demencia.

"Hay pacientes de tan sólo 29 años, lo cual no es raro, que padecen demencia frontotemporal (DFT). Muchas veces se diagnostica erróneamente como trastorno bipolar o algún tipo de crisis de la mediana edad, porque en algunos casos hay un componente conductual. El paciente puede empezar a beber mucho, puede tener problemas con la policía y acabar recibiendo la ayuda equivocada", declaró Little al 'Financial Times'.

La demencia frontotemporal, aunque menos conocida que el Alzheimer, afecta en el Reino Unido a unas 16.000 personas, según datos de la Sociedad de Alzheimer. A diferencia de otros tipos de demencia, como la vascular o la enfermedad de Alzheimer, que suelen aparecer en edades avanzadas, la DFT suele diagnosticarse entre los 45 y los 65 años, aunque los casos en adultos jóvenes, incluso en la veintena, no son infrecuentes.

Errores diagnósticos

Los primeros síntomas incluyen alteraciones del comportamiento y del lenguaje. Las personas afectadas pueden volverse impulsivas, agresivas o insensibles, y mostrar cambios drásticos en su forma de actuar o de relacionarse. Estos signos, al no estar acompañados necesariamente de una pérdida de memoria evidente, suelen pasar desapercibidos o atribuirse erróneamente a trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar o simples "crisis vitales".

Little alertó sobre las dramáticas consecuencias de estos errores diagnósticos: "Es invariablemente fatal cuando se contrae la enfermedad, es catastrófico para las familias, porque se ven cambios en el comportamiento y cambios en el lenguaje que significan que el propio paciente es incapaz de trabajar. Esto significa que los cuidadores también tienen que renunciar a sus trabajos, que son los más fructíferos y los mejores momentos de la vida para ganar dinero y formar una familia".

No existe cura

Actualmente no existe cura para la DFT. Aunque su progresión puede ser lenta, la esperanza de vida tras el diagnóstico oscila entre los dos y los doce años. Durante ese tiempo, la enfermedad impacta no solo en la persona afectada, sino también en su entorno más cercano, que debe afrontar importantes sacrificios personales y económicos.

En Reino Unido, se estima que 70.800 personas viven con demencia de aparición temprana, es decir, aquella que comienza antes de los 65 años. En 2022, un estudio basado en registros de médicos de cabecera en Inglaterra reveló un incremento del 69 % en los diagnósticos de demencia de aparición temprana desde 2014.

Las causas de la demencia en adultos jóvenes son similares a las de los pacientes mayores. En el caso del Alzheimer, la acumulación anormal de proteínas forma placas y ovillos en el cerebro. En la demencia vascular, la raíz del problema está en el riego sanguíneo deficiente, a menudo vinculado a enfermedades cardíacas. La DFT, por su parte, se origina en una degeneración de las células de las regiones frontal y temporal del cerebro, responsables del comportamiento y las habilidades sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com