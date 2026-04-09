Muere la influencer Rita Ephrem tras una enfermedad rara: sufrió ictus, trombosis, infecciones e intubaciones

"Se fue a encontrar el descanso al cielo", ha expresado la familia de la influencer Rita Ephrem, que vivió un calvario por una enfermedad rara que le fue diagnosticada hace seis años y que ha acabado con su vida a los 31.

La joven brasileña, conocida en redes sociales por compartir su día a día, ha fallecido tras una larga batalla contra una rara enfermedad autoinflamatoria que afectaba a su sistema inmunológico y que los médicos nunca lograron catalogar.

Su equipo confirmó la noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde publicaron un emotivo mensaje: "Rita vivió con intensidad, con fe y con un amor que tocó tantas vidas". En el mismo comunicado, sus allegados añadieron que "su historia no termina aquí, porque sigue viva en todo lo que sembró en cada uno de nosotros".

Durante los últimos años, Rita utilizó sus redes para visibilizar su enfermedad y sus duras consecuencias. Según medios locales, sufrió complicaciones graves: más de tres años consecutivos hospitalizada, siete ictus, cinco paradas cardíacas, decenas de trombosis, infecciones generalizadas y más de veinte intubaciones.

"Seguiremos adelante con nostalgia, pero también con gratitud por haber caminado a su lado", concluye la despedida de sus familiares en el homenaje.

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