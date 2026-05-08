Un matrimonio acusado de facilitar abusos sexuales a una menor de 14 años con drogas, esposas y látigos en Valencia

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio contra un matrimonio y un hombre acusados por las agresiones sexuales perpetradas contra una menor de 14 años entre noviembre de 2022 y abril de 2023. Los hechos tuvieron lugar en un municipio de Camp de Morvedre. Tal y como sostienen la Fiscalía y la acusación particular, la pareja raptó a la niña, la drogó y facilitó que un hombre de 27 años mantuviera relaciones sexuales con ella en el trastero de su casa.

Durante el juicio, la víctima, que actualmente tiene 17 años, declaró que la primera vez que conoció al matrimonio fue paseando a su perro por un parque. Dos días más tarde, los acusados la invitaron a su vivienda, donde consumieron marihuana. Tras este primer contacto, la menor comenzó a acudir asiduamente al inmueble para conseguir droga.

La joven, que declaró tras un binomio y que estaba acompañada por su madre, relató que conoció a varios hombres adultos a través de la pareja para mantener relaciones sexuales. Es más, les acusó de mandar fotografías suyas a terceros. Es por esto que la Fiscalía sostiene que el matrimonio se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la menor, ya que tenía problemas de salud mental y drogodependencia desde los once años.

Las agresiones sexuales tenían lugar en un trastero

Los investigadores relataron que las presuntas agresiones tuvieron lugar en un trastero acondicionado con un colchón con sábanas y unos cojines. La víctima afirmó que allí ocurrió la agresión sexual con el acusado de 27 años, al cual el matrimonio le entregó las llaves del cuarto. A su vez, declaró que en una de las ocasiones le proporcionaron al implicado estimulantes sexuales y que este usó esposas y un látigo.

El acusado trató de ampararse en que la menor aparentaba más edad y que solo supo su edad en el momento de su detención. Sin embargo, una agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) manifestó que la víctima aparentaba claramente su edad.

Solo uno de los acusados reconoció los hechos

Tan solo uno de los tres detenidos, Pedro J. P., propietario de la vivienda, reconoció los hechos antes de que comenzase el juicio. El acusado aceptó una pena de siete años y medio de prisión por un delito contra la salud pública y por otro de cooperador necesario en una agresión sexual, con la atenuante de reparación del daño por comenzar a abonar la responsabilidad civil.

En contraposición, su pareja negó todos los hechos, rechazando cualquier participación o conocimiento de las agresiones y remarcando que consumía marihuana por dolores de espalda. A su vez, declaró que no sabía de la existencia de ninguna llave o de que hubiese un colchón, unas sábanas y unos cojines en el trastero La Fiscalía pide una pena de 12 años de prisión y la acusación particular una de 15.

Finalmente, el presunto autor material de las agresiones, José M. C., se enfrenta a entre 12 y 15 años de cárcel.

Declaración de la madre de la víctima

La madre de la víctima explicó ante el tribunal que la relación con su hija se encontraba muy deteriorada en aquel entonces, remarcando que la menor llegó a pesar 42 kilos y que pasó por varias unidades de salud mental y adicciones. A su vez, insistió en que les advirtió de forma personal a los acusados de la edad de su hija y que intentó alejarla de ese entorno.

Tal y como ha evidenciado su testimonio, descubrió lo que estaba ocurriendo tras acceder al perfil de Instagram de su hija, donde encontró fotografías de carácter sexual y evidencias de encuentros diarios con el acusado de 27 años.

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