Muere en Londres el magnate ruso Boris Berezovski

El magnate ruso Boris Berezovski, antiguo hombre fuerte del Gobierno ruso hasta la llegada al poder de Vladimir Putin, ha fallecido en Londres, según la información publicada por el yerno de Berezovski, Yegor Shuppe.



"Boris Berezovski está muerto", ha escrito Shuppe en su página de Facebook, aunque por el momento no hay confirmación oficial. Berezovski ha fallecido a la edad de 67 años.

Un abogado de Berezovski en Rusia, Andrei Borovkov, no ha podido confirmar la noticia. "No sé nada sobre Boris Abramovich (Berezovski). Llevo mucho tiempo sin tener contactos. Llevamos desconectados mucho tiempo", ha afirmado.



Berezovski era conocido por su postura muy crítica con Putin y sus aliados y llevaba años viviendo en Londres bajo la condición de asilado político. Ha sido vinculado con las muertes del agente del servicio secreto ruso Alexandr Litvinenko.