Muere una joven de 28 años al atragantarse con una loncha de bacon

Rachele Ferrara, una joven italiana de 28 años y madre de dos hijos, ha fallecido después de pasar cinco días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos tras atragantarse con un trozo de bacon mientras comía en casa de su madre. La falta de oxígeno durante cerca de 20 minutos le provocó daños cerebrales irreversibles y los médicos terminaron certificando su muerte cerebral en la noche del martes 18 al miércoles 19 de agosto.

El accidente ocurrió el viernes 14 de agosto en la zona del lago de Bolsena, en Italia. Rachele estaba comiendo cuando un trozo de bacon quedó atrapado en sus vías respiratorias. Al notar que no podía respirar, salió a la calle desesperadamente para pedir ayuda.

Sus padres, ambos voluntarios de la Cruz Roja, fueron los primeros en socorrerla. Su padre, exsuboficial de los Carabinieri ya jubilado, trató de liberar sus vías respiratorias mediante una maniobra de Heimlich mientras que avisaban a los servicios de emergencia.

Poco después, la joven perdió el conocimiento. Los sanitarios intentaron reanimarla durante un tiempo prolongado antes de trasladarla de urgencia en helicóptero al hospital Santa Rosa, donde quedó ingresada en cuidados intensivos.

Cinco días en cuidados intensivos

Los aproximadamente 20 minutos en los que el cerebro de Rachele estuvo privado de oxígeno le provocaron graves lesiones neurológicas. Durante los cinco días posteriores al accidente, los médicos trataron de revertir las consecuencias de la hipoxia, aunque finalmente los daños resultaron irreversibles. En la noche del 18 de agosto se confirmó su muerte cerebral.

Tras conocerse su fallecimiento, sus padres autorizaron la donación de sus órganos. "En el dolor más profundo, la donación de órganos de Rachele adquiere el valor extraordinario de un regalo de vida y esperanza", señaló el Ayuntamiento de Capodimonte, que trasladó sus condolencias a la familia. La muerte de la joven ha conmocionado a la comunidad y, en señal de luto, los establecimientos de la playa del municipio apagaron la música y se canceló el concierto previsto para despedir el verano. Las autoridades no han abierto ninguna investigación sobre lo ocurrido, ya que, según los informes médicos, se trató de una asfixia accidental.