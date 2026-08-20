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Despliegan dos cazas F-18 españoles ante una actividad aérea extraña cerca de la frontera ucraniana

Los aviones despegaron desde Rumanía tras detectarse varios objetos aéreos, uno de ellos terminó estrellándose en una zona despoblada.

Imagen de archivo de varios cazas F18

F-18 | Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

Bruselas ha ordenado esta madrugada el despliegue de dos cazas F-18 españoles en Rumanía tras detectarse un dron cerca de la frontera con Ucrania. El aparato terminó estrellándose en una zona despoblada del país, sin causar víctimas ni daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rumanía activó este jueves la alerta a las dos y veintitrés de la mañana después de que sus sistemas de vigilancia detectaran varios objetos aéreos cerca de la frontera con Ucrania.

Ante la situación, dos cazas F-18 españoles desplegados en el país dentro de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN despegaron para supervisar la zona. También participó en el operativo un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana, encargado de realizar labores de reconocimiento.

Una hora después las autoridades detectaron la entrada de un dron en el espacio aéreo rumano. El aparato avanzó unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Galati, en el centro-este del país.

Protección del flanco oriental

Minutos después, el helicóptero rumano informó de que el dron se había estrellado cerca de Grindu, en el condado de Tulcea, en una zona despoblada. El impacto provocó un incendio que terminó extinguiéndose y no dejó víctimas ni daños materiales.

Los F-18 españoles permanecen desplegados en Rumanía para reforzar la vigilancia y protección del espacio aéreo aliado en el flanco oriental de la OTAN, especialmente ante el riesgo de incidentes vinculados a la guerra en Ucrania.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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