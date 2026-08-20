Al menos trece muertos y siete heridos por un derrumbe en una mina de oro en Colombia

Un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto ha dejado al menos trece muertos y siete personas han resultado heridas en Colombia. La mina era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.

La explosión ha tenido lugar en la aldea de Puerto Rico, que pertenece al municipio de Policarpa donde "trece personas fallecieron, siete personas están heridas", revela el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña.

El Gobierno de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella, revocó este miércoles una medida aprobada por su predecesor, Gustavo Petro, que prohibía las actividades mineras en la microcuenca de la quebrada La Baja, vinculada al macizo de Santurbán (noreste) y localizada entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

"El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella abre una nueva etapa para Santurbán: una protección ambiental sustentada en la ciencia y el derecho, construida con las comunidades y orientada a garantizar el agua y la biodiversidad sin desconocer la seguridad y la prosperidad de los territorios", indicó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.

Mueren 100 personas por otro deslizamiento en otra mina

Este incidente tiene lugar después de que más de 100 personas hayan muerto el pasado martes en otro deslizamiento de tierra ocurrido en otra mina de oro artesanal en el oeste de la República Centroafricana, en la localidad de Zamboye. "El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa", declara Souleymane Bi, vicealcalde de Zamboye.

Decenas de personas han sido sepultadas en una enorme cantera frente a la mirada de varias personas. "Es horrible y hacemos un llamamiento al Gobierno y a sus socios, a todas las personas de buena voluntad y a las organizaciones para que ayuden a rescatar a quienes están atrapados en el pozo", añadió el vicealcalde.

Los hechos ocurrieron en la mañana del martes en la subprefectura de Nana-Mambere, en la región de Abba, cerca de la frontera con el vecino Camerún. Bi afirmó que el deslizamiento era "previsible" porque los mineros artesanales "excavan pozos profundos para extraer oro", al lamentar que "los jóvenes que perecen bajo los escombros no tienen más opción que asumir este riesgo".