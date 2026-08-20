Israel anuncia salas de ahorcamiento para palestinos con palcos para espectadores: "A veces los sueños se hacen realidad"

Israel ha comenzado a construir una instalación destinada a ejecutar en la horca a presos palestinos condenados a muerte. Así lo ha anunciado el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que ha difundido un vídeo en el que muestra las primeras estructuras y asegura que habrá incluso "cabinas de observación" desde las que se podrán presenciar las ejecuciones. "Lo prometimos y lo estamos cumpliendo", ha afirmado Ben Gvir en unas imágenes publicadas en su canal de Telegram. Aunque el fondo aparece parcialmente difuminado, se distingue una primera estructura de madera y hierro situada bajo una carpa azul.

El ministro asegura que la construcción forma parte de las medidas que había prometido impulsar contra los presos condenados por terrorismo: "Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles, y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de la pena de muerte para los terroristas, y la hemos aprobado. Y ahora, también el pabellón de los condenados a muerte y el patíbulo comienzan a tomar forma".

"Cabinas de observación" para presenciar las ejecuciones

Uno de los elementos que más llama la atención del anuncio es la intención de habilitar 'palcos' desde los que observar las ejecuciones. Ben Gvir asegura que la unidad contará con "cabinas de observación" para "presenciar el procedimiento, tal y como es habitual en muchos países", además de "permisos de visitantes".

El anuncio llega después de que el Parlamento israelí aprobara el pasado marzo una ley que establece por defecto la pena de muerte para palestinos de Cisjordania condenados por tribunales militares por ataques mortales considerados actos de terrorismo. La norma establece que las ejecuciones deberán realizarse en un plazo de 90 días desde la sentencia. "Estamos haciendo historia. Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca", sostiene Ben Gvir.

Las polémicas declaraciones de Ben Gvir

El ministro ya había generado una fuerte polémica días antes al sugerir durante un podcast que Israel debía matar a "30 o 40" palestinos cada noche en Gaza. También ha mostrado públicamente una tarta de cumpleaños decorada con una soga y acompañada de la frase: "A veces los sueños se hacen realidad".

Su gestión de las prisiones israelíes también ha estado rodeada de críticas por las condiciones de los presos palestinos. Según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel, al menos 104 detenidos palestinos han muerto bajo custodia desde el 7 de octubre de 2023. Además, desde la llegada de Ben Gvir al Gobierno en 2022, las licencias de armas concedidas a israelíes han aumentado un 126%, una competencia que depende de su ministerio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.