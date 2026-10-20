Muere a los 34 años la modelo Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber e hija del surfista Tony Ray

La modelo y diseñadora de trajes de baño australiana Sahara Ray ha muerto a los 34 años, según ha informado el medio TMZ y ha confirmado People. Su muerte llega pocos meses después de que la joven se convirtiera en madre por primera vez.

"Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida", ha declarado la familia de Ray al medio estadounidense. Por el momento, no se ha confirmado la causa de su muerte. Era hija de Tony Ray, una leyenda del surf australiano, y pasó gran parte de su infancia viajando entre Australia, California y Hawái.

Saltó a la fama gracias a su carrera como modelo y a su presencia en redes sociales, donde llegó a reunir a un gran número de seguidores en Instagram. Además, creó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim. En lo personal, acaparó titulares por su supuesta relación con Justin Bieber, con quien fue fotografiada durante unas vacaciones en Hawái en 2016. Antes, también se la relacionó con el cantante australiano Cody Simpson.

Este mismo año, nació a su primera hija, a la que llamó Snow. En abril compartió por primera vez imágenes de la pequeña en Instagram con un tierno vídeo y el mensaje: "Bebé nieve, aleluya". Su última publicación fue en julio, cuando compartió fotos de su hija junto al texto: "Todo mi corazón bebé Snow"

Apenas podía caminar

En 2024, la modelo habló abiertamente sobre su diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunitario ataca los nervios y puede provocar debilidad, entumecimiento o parálisis, según la Clínica Mayo.

"Sinceramente, ni siquiera sé cómo empezar este vídeo, estoy muy abrumada por lo que me está pasando", explicó en redes sociales: "Básicamente, ahora mismo estoy paralizada desde la parte superior de los muslos hasta los pies. No puedo caminar en absoluto".

Ray también contó que "apenas podía caminar" y que usaba principalmente una silla de ruedas y un andador. Aun así, no existe por ahora ninguna confirmación oficial que vincule esta enfermedad con su fallecimiento.