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Amenaza de bomba

Un vuelo de Tel Aviv a Viena aterriza de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba

El incidente se produce tres semanas después de que el copiloto de un vuelo que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv intentara estrellar el avión.

Imagen de un avión de Austrian Airlines

Imagen de un avión de Austrian Airlines Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un avión de la compañía Austrian Airlines que cubría la ruta entre Tel Aviv (Israel) y Viena (Austria) se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Sofía, la capital de Bulgaria, tras recibir una amenaza de bomba durante el trayecto.

El vuelo OS82, operado por un Airbus A320 con 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, había despegado del aeropuerto de Ben Gurion sobre las 19:04 horas de la tarde.

Cuando se encontraba cerca de la frontera entre Rumanía y Bulgaria, la tripulación fue alertada de la presencia de un objeto sospechoso y declaró la emergencia internacional mediante el código de transpondedor Squawk 7700, según ha informado el diario The Jerusalem Post.

El ministerio de Defensa de Bulgaria ha asegurado que, tras el aviso registrado a las 21.17 horas en el espacio aéreo, la Fuerza Aérea de Bulgaria activó cazas MiG-29 en el marco de la misión de protección 'Air Policing'. Esta maniobra se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, situado en la base de Torrejón de Ardoz.

Los aviones militares han escoltado a la aeronave comercial hasta su aterrizaje seguro en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde los equipos de emergencia y desactivación de explosivos esperaban en una zona aislada.

Tal y como detalla el medio israelí Ynet, la amenaza fue realizada mediante una llamada telefónica a las autoridades en Viena por un ciudadano austriaco que no se encontraba a bordo del avión.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de una falsa alarma. Todos los pasajeros, entre los que figuraba una delegación de jóvenes que tenía previsto pronunciar discursos en Naciones Unidas, fueron evacuados de forma segura mientras las fuerzas de seguridad iniciaban las inspecciones a bordo.

El grupo Lufthansa ha asegurado que los pasajeros serán reubicados en vuelos alternativos lo antes posible. Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel ha aclarado que no ha tenido ninguna implicación ni ha necesitado intervenir en el operativo, dado que el incidente se ha producido fuera de su espacio aéreo y de sus inmediaciones.

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