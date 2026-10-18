Macron amenaza con prohibir reuniones tras los disturbios en Francia y promete "mano firme" contra los saqueadores

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha instado este domingo a los prefectos regionales a prohibir determinadas concentraciones cuando sea necesario para evitar nuevos disturbios, después de la oleada de violencia que sacudió Francia durante las multitudinarias protestas sociales del sábado. En un mensaje televisado a la nación, el mandatario ha condenado los ataques a edificios públicos y comercios y ha prometido actuar con firmeza contra sus responsables.

Macron ha pedido a los representantes del Estado en las regiones que respondan "por todos los medios", "incluso prohibiendo ciertas reuniones cuando sea necesario, tomando todas las medidas necesarias y por todos los medios".

Los prefectos, equivalentes a los delegados del Gobierno provinciales en España, tienen competencias en materia de seguridad y en la autorización de concentraciones. El presidente ha explicado que actuarán en coordinación con los alcaldes para proteger las ciudades, los edificios públicos y los establecimientos comerciales.

"Los prefectos tomarán decisiones conjuntamente con los alcaldes para proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y nuestros negocios", ha señalado.

Macron promete "mano firme" contra los responsables

El jefe del Estado ha condenado la "violencia desenfrenada" registrada durante las protestas y ha insistido en que "nada la justifica". "Esta noche todos sentimos ira y vergüenza", ha afirmado durante su intervención.

"Quienes han saqueado deben pagar por sus crímenes (...) Quienes han atacado edificios gubernamentales deben pagar por sus crímenes", ha añadido antes de prometer "mano firme" frente a los responsables de los altercados.

Pese a la contundencia de su mensaje, Macron también ha reclamado "total transparencia" sobre la estrategia de las fuerzas de seguridad durante la jornada del sábado, en respuesta a las críticas sobre su actuación. El presidente ha defendido el trabajo de los agentes y ha asegurado que "las fuerzas de seguridad se mantuvieron firmes" y que "hicieron todo lo posible" ante la situación.

El mandatario ha pedido que las discrepancias políticas se expresen por vías democráticas y no mediante la violencia, con las elecciones presidenciales previstas dentro de seis meses en el horizonte. "No. Siempre no a la violencia de cualquier tipo", ha remachado.

Reconoce las protestas por el coste de la vida

Durante su discurso, Macron ha distinguido entre las reivindicaciones pacíficas y los actos vandálicos. El presidente ha reconocido que parte de las protestas responde al malestar por el encarecimiento de la vida y ha defendido que estas demandas no deben confundirse con los saqueos y los ataques.

"Nunca debemos mezclar la protesta pacífica con saqueadores y alborotadores", ha señalado. "Hay gente que legítimamente considera que el precio de los combustibles están demasiado altos. Es por la guerra de Irán", ha apuntado.

Las manifestaciones del sábado reunieron a unas 550.000 personas, según las autoridades francesas, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) eleva la participación a más de 800.000. Las movilizaciones denunciaban el deterioro de la educación pública, el aumento del coste de la vida y la violencia policial.

La jornada estuvo acompañada de graves disturbios, ataques a edificios municipales y saqueos de comercios. Según el balance del Gobierno francés, se produjeron 2.397 detenciones y 997 policías resultaron heridos.

La extrema derecha acusa a Macron de ser "cobarde y desorientado"

La respuesta del presidente ha provocado también críticas desde la oposición. Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha francés, ha calificado de "lamentable" el mensaje de Macron y ha cuestionado su capacidad para hacer frente a la violencia.

"Lamentable alocución de Emmanuel Macron. Este poder cobarde y desorientado no tiene ya nada que decir a los franceses, nada que proponerles", ha escrito Bardella en las redes sociales.

El dirigente también ha acusado al presidente de no ser capaz de proteger a la población tras los ataques contra ayuntamientos y los saqueos registrados en distintas ciudades. "Ni siquiera tiene ya la fuerza de protegerlos", ha afirmado.

Por el momento, Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional y candidata presidencial, no se ha pronunciado sobre el discurso televisado de Macron.