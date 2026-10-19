Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior y pide más medidas contra las violentas protestas

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios del sábado en París y otras ciudades de Francia, a la vez que ha solicitado implementar nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos. El primer ministro galo ha rechazado la petición de dimisión de Nuñez alegando "la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual".

Laurent Nuñez, en una entrevista a France Inter, admitió que había presentado su dimisión a Macron "porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo", en referencia a los graves disturbios del 17 de octubre, unos incidentes con un saldo de 2.400 detenciones y cerca de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad heridos.

La actuación policial ha sido puesta en cuestión por los alcaldes de varias localidad francesas, entre las que están París, Marsella y Limoges, cuya alcaldía fue incendiada.

Emmanuel Macron ha pedido a Laurent Nuñez, ministro del Interior, que aplique "lo antes posible sobre el terreno nuevos métodos de actuación" contra los responsables de los disturbios, según señalan desde el Elíseo.

El ministro de Interior reconoció este lunes que el despliegue policial que implementó era, "en algunos aspectos, asimétrico en relación con el volumen de participantes", ya que la participación fue "claramente mayor de lo que habíamos previsto". Al mismo tiempo, Nuñez admitió que se había producido una "pérdida de control" por parte de la policía en algunas ciudades. Sus pronósticos estimaban 200.000 manifestantes para el sábado, mientras que la cifra final fue de 500.000.

"Es probable que también se haya subestimado el número de vándalos y saqueadores, así como la presencia de activistas de extrema izquierda", añadió Nuñez.

El ministro del Interior francés precisó que el sábado se movilizaron sesenta mil personas, entre ellas "todas las fuerzas móviles, gendarmes y agentes de policía".

"La cuestión ahora es cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir", reflexionó Laurent Nuñez.

Gobierno francés reconoce una pérdida de control en las ciudades y un fracaso en la gestión de las protestas

Laurent Nuñez admitió este lunes que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades durante los disturbios del sábado y admitió fallos de previsión en el despliegue policial, mientras el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció el fracaso de la gestión de esa jornada de protestas.

"Sí, el sábado perdimos el control en algunas grandes ciudades", señaló Laurent Nuñez a la emisora France Inter. En ese mismo medio, el ministro del Interior reconoció que la situación había sido extremadamente difícil de gestionar y que no debía repetirse.

Laurent Nuñez señaló que los efectivos policiales desplegados fueron insuficientes ante la magnitud de los saqueos y los actos violentos registrados al margen de las manifestaciones.

Por su parte, Gérald Moussa Darmanin, ministro de Justicia francés, atribuyó parte de los problemas a las deficiencias de los servicios de inteligencia y advirtió de que el extremismo de extrema izquierda constituye una amenaza para Francia, junto con el crimen organizado y el terrorismo.

"Lo que dijeron el presidente de la República y el ministro del Interior fue que hubo un fallo en la inteligencia. No se puede tener una buena labor policial sin una buena inteligencia", subrayó Darmanin.

"Es evidente que nuestros servicios de inteligencia no saben cómo combatir a la extrema izquierda. En los próximos años, una de las amenazas que afectarán a nuestro país, junto con el crimen organizado y el terrorismo, es el extremismo de extrema izquierda", opinó Gérald Moussa Darmanin.

El ministro de Justicia afirmó que, hasta las 08:00 de este lunes, había 2.331 personas bajo custodia policial en Francia por disturbios y saqueos del fin de semana. Además, añadió que el 70% son mayores de edad, "muy conocidos de la policía", y que en más del 80% de los casos la Fiscalía solicita prisión preventiva, lo que, a su juicio, refleja la firmeza de la respuesta judicial.

Por su parte, la fiscal de París, Laure Beccuau, aseguró en TF1 que la Fiscalía no "cejará en su empeño" por encontrar a las personas que han cometido actos de violencia y saqueos en la capital desde el sábado y pidió a los comerciantes afectados que conserven posibles pruebas, como objetos abandonados o rastros de sangre.

La Prefectura de Policía de París ha creado un grupo especial de investigación para examinar las denuncias y revisar las imágenes disponibles, incluidas las grabaciones de cámaras de seguridad de comercios, sistemas de videovigilancia y redes sociales.

Las autoridades también han solicitado a los testigos que entreguen sus vídeos a la policía. Los disturbios del sábado incluyeron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas.