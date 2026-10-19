Putin propone una cumbre con Trump y Xi Jinping en noviembre

Vladímir Putin quiere sentar a Donald Trump y Xi Jinping en la misma mesa el próximo mes para abordar la guerra de Ucrania. Según publica The Wall Street Journal, el presidente ruso ha trasladado esta propuesta con la intención de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a un conflicto que dura ya cuatro años, pero en unas condiciones favorables a Moscú.

La iniciativa llega en un momento de acercamiento entre Trump y Putin que inquieta tanto a Kiev como a sus aliados en Estados Unidos y Europa. Además, la posible cumbre tendría una particularidad: Zelenski quedaría fuera de las conversaciones. Una reunión de estas características no tendría precedentes y podría aumentar la preocupación de los gobiernos europeos.

Según un exoficial de los servicios de inteligencia rusos conocedor del asunto, Putin presentó la idea durante una conversación telefónica con Trump el pasado 9 de octubre. De esa llamada habría salido también un acuerdo para que Estados Unidos comprara combustible diésel ruso y facilitara su comercialización en los mercados internacionales.

El Kremlin ha reconocido que se está hablando de la posibilidad de organizar el encuentro. Su portavoz, Dmitri Peskov, explicó a The Wall Street Journal que todavía no existe un acuerdo claro sobre la celebración de la cumbre ni sobre los asuntos que se abordarían, aunque las tres partes contemplan esa posibilidad.

Desde Washington, sin embargo, la propuesta aún no cuenta con el visto bueno del presidente estadounidense. Un alto funcionario de la Administración aseguró que Trump no ha aceptado la iniciativa, si bien podría estar abierto a ella por su interés en cumplir la promesa electoral de poner fin a la guerra.

Sin solución a la vista

Trump se comprometió a acabar con el conflicto desde el primer día de su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, se acerca ya a los dos años de mandato sin que se haya alcanzado una solución.

La posibilidad de una reunión a tres bandas podría tomar forma en noviembre, coincidiendo con la próxima cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 en Shenzhen, uno de los principales centros tecnológicos del sur de China. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que Moscú ha sugerido aprovechar esa cita para organizar el encuentro.

Para Xi Jinping, recibir a Trump y Putin en territorio chino supondría una oportunidad para reforzar el peso diplomático de Pekín y proyectar a China como una potencia capaz de influir en la resolución de conflictos internacionales, según analistas especializados en el país.

La propuesta rusa ya habría sido trasladada a las autoridades chinas por canales diplomáticos. Fuentes próximas a los contactos entre Moscú y Pekín señalan que China no se opondría a la iniciativa si Trump la respalda. "China quiere ser vista como el eje de las grandes potencias y, potencialmente, como un mediador entre Estados Unidos y Rusia", afirma Yun Sun, directora del programa sobre China del Centro Stimson, un centro de estudios con sede en Washington.

Por ahora, la celebración de la cumbre sigue en el aire. La falta de confirmación por parte de Washington y la posible exclusión de Ucrania mantienen abiertas las incógnitas sobre el alcance de la iniciativa y las condiciones en las que podría negociarse el final de la guerra.