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Un juez de Miami firma una orden de arresto contra Raúl Castro por su papel en el asesinato de cuatro estadounidenses en 1996

Se investiga su papel en el derribo en 1996 de dos aviones civiles operados por el grupo Brothers to the Rescue, con sede en Miami.

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Un juez de Miami ha firmado una orden de arresto contra Raúl Castro por el papel que desarrolló en la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses en el derribo en 1996 de dos aviones civiles operados por el grupo Brothers to the Rescue, con sede en Miami, según informa este lunes el Miami Herald.

"Raúl Castro ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría, y Florida nunca dejará de buscar la responsabilidad por esa conspiración comunista", indicó el fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier.

La orden fue emitida después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en el que murieron cuatro personas. Castro también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

De esta forma, Florida ha emitido una orden de arresto contra Raúl Castro, firmada por la jueza presidenta Ariana Fajardo Orshan, quien fue exfiscal federal para el Distrito Sur de Florida, nombrada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

En dicha orden, según el Miami Herald, existe una causa probable contra Raúl Castro por un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Las dos avionetas Cessna desarmadas, que despegaron de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, estaban "muy fuera de las aguas territoriales de Cuba" cuando cazas MiG cubanos las destruyeron con misiles aire-aire, causando la muerte de sus cuatro ocupantes, detalló la Fiscalía de Florida.

¿Qué ocurrió en 1996?

La orden de detención contra Raúl Castro se centra en lo ocurrido en 1996, cuando dos vuelos de Hermanos al Rescate, un grupo civil de rescate dedicado a salvar a refugiados que huían del régimen cubano, fueron derribados.

Desde el régimen cubano siempre se ha defendido que el derribo se produjo sobre aguas cubanas, pero una investigación de las Naciones Unidas concluyó que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.

Días antes del derribo de los dos aviones, espías supuestamente informaron sobre la base aérea naval de Key West y se les ordenó transmitir los datos del vuelo a las autoridades cubanas. Los dos espías fueron avisados de no tomar ningún vuelo del grupo Brothers to the Rescue entre el 24 y el 27 de febrero.

El 24 de febrero, la Fuerza Revolucionaria de Defensa Aérea Cubana derribó dos aviones del grupo Brothers to the Rescue. Tres estadounidenses y un residente permanente legal fallecieron en el ataque.

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