Japón pone rumbo a una de las lunas de Marte en una misión pionera a nivel mundial

Japón pone rumbo a Marte con una misión pionera para recoger muestras de una de sus dos lunas, Fobos y Deimos. El objetivo es aterrizar en la primera, la más grande de las dos, recoger material de su superficie y traerlo a la Tierra para analizarlo.

La misión busca resolver uno de los grandes enigmas del planeta rojo: si sus lunas son fragmentos desprendidos de Marte tras un antiguo impacto o asteroides que quedaron atrapados por su gravedad.

El viaje durará unos cinco años y el regreso de las muestras está previsto para 2031.

El proyecto estaba previsto inicialmente para 2024, pero tuvo que retrasarse tras el fallo del primer vuelo del cohete H3 en 2023. Ahora, su lanzamiento marca un nuevo paso en la exploración de las lunas de Marte, siendo la primera misión mundial que se hace en ellas.

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