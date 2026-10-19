Los ángeles de Victoria's Secret vuelven a brillar: así ha sido el esperado desfile de 2026

Los ángeles vuelven a desfilar un año más. El Victoria's Secret Fashion Show 2026 se ha celebrado durante la noche del domingo en Los Ángeles. Allí, algunas de las modelos más icónicas han lucido lencería de ensueño y espectaculares alas, acompañadas de un auténtico espectáculo musical en directo que ha convertido el desfile en una fiesta. Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE han sido las encargadas de poner banda sonora al show y también han lucido piezas de la marca, camuflandose entre las modelos.

El esperado evento ha reunido a celebridades de distintos ámbitos que no han querido perderse una de las citas más esperadas de la moda.

Vuelve el 'Fantasy Bra' ocho años después

Este año, además de las icónicas Adriana Lima, Bella Hadid, Gigi Hadid, Candice Swanepoel y Barbara Palvin, la influencer Kylie Jenner ha debutado por sorpresa sobre la pasarela. Y no de cualquier manera. La pequeña del clan Kardashian-Jenner, 8 años después, ha recuperado el 'Fantasy Bra', una exclusiva pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y valorada en 50 millones de dólares, lo que la convertiría en el sujetador más caro de la historia de la marca.

Kylie Jenner en el desfile de Victoria's Secret | GTRES

Los 'momentazos' del Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Entre los momentos que ya pueden considerarse los grandes hitos del desfile destaca su apertura. La elegida para inaugurar la pasarela ha sido la icónica Bella Hadid.

Además, la modelo Barbara Palvin se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Victoria's Secret Fashion Show 2026. Tan solo seis semanas después de dar a luz, ha vuelto a desfilar y ha lucido dos looks.

Los regresos de las modelos más veteranas también han despertado la emoción de los seguidores más fieles del show. Elsa Hosk ha vuelto a la pasarela. Su última aparición fue en 2018, cuando fue la elegida para lucir el 'Fantasy Bra'. Aquel fue el último año en el que esta exclusiva pieza desfiló en el espectáculo, hasta su regreso en esta edición.

Otra vuelta muy esperada ha sido la de Rosie Huntington-Whiteley, que ha regresado 16 años después. La modelo colgó sus alas en 2010 y este año ha vuelto a lucirlas sobre la pasarela.

Adriana Lima cierra el show de Victoria's Secret | GTRES

Un espectáculo que no ha dejado indiferente a nadie y que ha cerrado con una de sus estrellas más cotizadas. Adriana Lima ostenta el récord de ser la modelo que más veces ha desfilado para Victoria's Secret. Desde 1999, ha participado en un total de 21 ediciones. En esta ocasión, ha sido la encargada de poner el broche de oro a un evento del que las redes sociales no han dejado de hablar desde entonces.

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