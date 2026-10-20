VÍDEO: Un oso se cuela en una biblioteca de California y se lleva la merienda y la miel de los empleados

Un oso negro entró a una biblioteca de California, coincidiendo con los 100 años de la publicación de Winnie The Pooh. Y hubo un detalle que hizo todavía más llamativa la coincidencia: según las autoridades de la biblioteca, el animal encontró comida y hasta se llevó miel, el alimento favorito del famoso personaje.

El animal apareció alrededor de las 6:10 de la mañana en la biblioteca pública de Mammoth Lakes, ubicada en el condado de Mono, en California, Estados Unidos. Faltaban casi cuatro horas para la apertura al público y no había lectores en el lugar.

De acuerdo con un comunicado difundido por la institución y atribuido a su director, el oso accedió a la merienda del personal y comió crema de cacahuete, duraznos envasados, galletas y un frasco de miel. Luego recorrió las instalaciones y finalmente salió por sus propios medios.

Las cámaras de seguridad registraron al animal caminando tranquilamente entre estanterías, mesas y pasillos. No han tenido que lamentar destrozos en ningún libro o parte de la biblioteca.

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