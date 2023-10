La misteriosa fórmula con la que una profesora ha ganado 28 veces la lotería

Es difícil pensar que nos puede tocar la lotería una vez, que tengamos la suerte de ganarla 28 veces podría considerarse casi un milagro. Es lo que le ha pasado a Joan Ginther, una maestra estadounidense que ha ganado la lotería en 28 ocasiones y hasta en cuatro de ellas se ha llevado el premio gordo.

Su nombre saltó a la fama en 2010 cuando ganó 10 millones de dólares tras acertar el primer premio del juego de rasca y gana Extreme Payout. Esa no fue la primera vez que ganó un premio de lotería, en 1993 ganó 5,4 millones de dólares, en 2006 otros 2 y en 2008, tres millones más. En menos de 7 años (entre 1993 y 2010) sus ganancias superaron los 20 millones de dólares.

Las probabilidades de ganar la lotería en tantas ocasiones son mínimas, por ello, muchas personas se cuestionan cuál es la fórmula de Ginther. 'The Philadelphia Inquirer' ha arrojado luz sobre cómo habría podido ganar tantas veces: esta profesora invirtió cerca de tres millones de dólares en el juego, lo que supone comprar, al menos, 800 mil billetes de lotería.

Ahora Ginther vive en Las Vegas, donde lleva una vida lejos de los focos y no concede entrevistas.

La gran sorpresa de una mujer en la lotería: de ganar 4 euros a realmente medio millón

La mujer compró un boleto de lotería y pensaba que había ganado 4 euros, al día siguiente fue a recoger el premio y descubrió que la realidad era muy diferente. "Luego escaneé este billete y vi el mensaje 'Has ganado a lo grande'. Me sorprendió un poco. Al principio pensé que podría ser algo así como 2.000 euros, lo que me habría encantado, pero luego comprobé mis números y me di cuenta de cuánto había ganado en realidad", explica la mujer al diario 'Mirror'.