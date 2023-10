La gran sorpresa de una mujer en la lotería: de ganar 4 euros a realmente medio millón

La suerte en la lotería casi siempre llega en los momentos más inesperados. Ganar es sumamente raro, pero acudir para cobrar unos pocos euros y llevarte medio millón es algo inédito. Pues sí, ha ocurrido en Irlanda. Todo ha pasado en la localidad de Tipperary. A una mujer le ha cambiado la vida.

Esta jugadora compró su boleto en Tobin's Newafency en la calle de Ballingarry. La historia ha sido recogida por el diario 'Mirror'. La mujer relató que "fue a la mañana siguiente cuando me enteré de que mi boleto era ganador. Estaba escaneando unos cuantos boletos en mi teléfono en ese momento y no había nada en la mayoría de ellos".

La mayor sorpresa de su vida

Ha enunciado que por aquel entonces le tocó un premio de 4 euros en uno. "Luego escaneé este billete y vi el mensaje 'Has ganado a lo grande'. Me sorprendió un poco. Al principio pensé que podría ser algo así como 2.000 euros, lo que me habría encantado, pero luego comprobé mis números y me di cuenta de cuánto había ganado en realidad".

Paralizada al descubrir el medio millón

"Me quedé paralizada en el acto con mi familia a mi alrededor que no sabía lo que estaba pasando", dijo al descubrir que había ganado 500.000 euros. "Cuando finalmente pude pronunciar las palabras, creo que estaban aún más emocionados que yo sentada allí en shock".