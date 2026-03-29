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Ministro israelí carga contra Sánchez: "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel"

Saar reprocha al presidente español sus críticas por la actuación policial en Jerusalén y defiende el compromiso de Israel con la libertad religiosa frente a Irán.

Imagen de archivo de Gideon Saar.

Imagen de archivo de Gideon Saar.Europa Press

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Irene Delgado
Publicado:

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, arremetió este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras sus críticas a la actuación de la policía israelí en Jerusalén, asegurando que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saar reprochó a Sánchez su reacción ante la intervención policial que impidió al patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, acceder al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

"Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Pedro Sánchez no dijo nada", escribió el ministro israelí, en un mensaje acompañado por la imagen de un fragmento de un proyectil interceptado que cayó en las inmediaciones del templo la semana pasada.

El jefe de la diplomacia israelí insistió en sus críticas al presidente del Gobierno español al afirmar que "Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles 'Feliz Navidad', nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

Asimismo, Saar defendió la actuación de su país al subrayar que "Israel está comprometido con la libertad de religión y de culto, y seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní, que apoya públicamente a Sánchez".

Horas antes, Sánchez había condenado en la misma red social la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes, calificándola de "ataque injustificado a la libertad religiosa". El presidente español denunció además que "Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos".

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Fuentes oficiales señalaron que los daños incluyen una torre de alta tensión y una subestación clave, mientras equipos técnicos se han desplegado sobre el terreno para reparar las infraestructuras afectadas.

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