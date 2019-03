Miles de personas se manifiestan contra la absolución de Zimmerman

Miles de personas han salido a las calles de varias localidades estadounidenses tras la absolución de George Zimmerman, el vigilante urbano voluntario que en febrero del año pasado acabó con la vida de Trayvon Martin. Zimerman, de 29 años, ejercía como vigilante vecinal cuando mató de un disparo a Trayvon Martin, un chico de raza negra, de 17 años, que regresaba de noche a casa. Zimerman dijo que fue en defensa propia, aunque el jóven iba desarmado. Y el jurado, compuesto por seis mujeres de raza blanca, no ha encontrado pruebas de lo contrario, por lo que le ha declarado "no culpable".

Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos civiles han denunciado que se trata de un crimen de índole racista. La principal manifestación ha tenido lugar en la localidad de Nueva York, en la que la Policía ha detenido a al menos cinco personas tras desplegar un extenso dispositivo de seguridad, según han denunciado varios de los participantes a través de Twitter.

El veredicto ha reavivado el debate racial en el país, especialmente en lo tocante a la labor de la justicia. Los convocantes de las protestas y los participantes han descrito la decisión del jurado como una prueba del racismo existente en el país. "Trayvon Benjamin Martin está muerto porque él, otros chicos negros y otros hombres como él no son vistos como personas, sino como un problema", ha dicho el reverendo Raphael Warnok, pastor de la Iglesia Baptista Ebenezer de Atlanta, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'.

El presidente estadounidense, Barack Obama, que describió la muerte de Martin como una "tragedia", ha hecho un llamamiento a la calma tras el veredicto. "Somos una nación de leyes y un jurado ha hablado. Ahora pido a todos los americanos que respeten el llamamiento a una reflexión calmada de los dos progenitores que han perdido a su joven hijo", ha afirmado. Obama ha afirmado que es consciente de que el caso ha generado una agria polémica en el país.

"A la vista del veredicto, sé que estas pasiones podrían incrementarse aún más", ha advertido. Por ello, ha emplazado a sus compatriotas a ampliar "el círculo de la comprensión y la compasión" en sus comunidades y a emplear las emociones que ha generado el caso en reducir la violencia con armas de fuego. El Departamento de Justicia estadounidense ha informado que esta estudiando si hay pruebas suficientes para presentar un recurso a la absolución de Zimmerman y llevar así el caso a un tribunal federal.