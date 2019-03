Miles de personas asisten a la vigilia de beatificación de Juan Pablo II

Decenas de miles de personas han asistido a la vigilia con motivo de la beatificación de Juan Pablo II, celebrada en el Circo Massimo de Roma, en la que ha intervenido el que fuera su secretario particular Stanislaw Dziwisz y su portavoz, el español Joaquín Navarro Valls. Asimismo ha participado la monja francesa Marie Simon Pierre, de 51 años y cuya curación de la enfermedad de parkinson que padecía, de manera inexplicable para la ciencia, ha abierto las puertas a la beatificación de Karol Wojtyla.

A pesar de la lluvia caída durante la tarde, los fieles, entre ellos miles de polacos, españoles, franceses, croatas, libaneses y de otras nacionalidades, han desafiado el mal tiempo y han llenado el famoso recinto romano para carreras de carros. En el Circo Massimo ondean cientos de banderas española, polacas, italianas, mexicanas, libanesas, croatas y de otros países, así como pancartas y fotos gigantes de Juan Pablo II. La organización, la diócesis de Roma, ha repartido agua, bebidas y velas a los asistentes a la vigilia, en la que participan numerosos cardenales, obispos y sacerdotes. La vigilia comenzó con un vídeo de Juan Pablo II del año 2000 durante la Jornada Mundial de la Juventud de Roma, en la que decía a los jóvenes que la Ciudad Eterna no olvidaría "ese estruendo", y prosiguió con el canto "Jesus Christ you are my life".

Será beatificado por su sucesor

Al final de acto el papa Benedicto XVI ha impartido la bendición apostólica desde el Vaticano. Una vez concluida, las personas que lo deseen podrán acudir a ocho céntricas iglesias de Roma que estarán abiertas toda la noche en la llamada "Notte bianca di preghiera" (noche blanca de los rezos). Se trata de las iglesias de santa Inés, san Marcos, santa Anastasia, iglesia de Jesús, santa María en Valicella, san Juan de los Florentinos, san Andrés della Valle y san Bartolomé, todas cercanas al Vaticano. A las 05.30 hora local (03.30 GMT) de mañana, se permitirá el acceso a la plaza de San Pedro, donde a las 10.00 hora local (08.00 GMT) comenzará la ceremonia, presidida por Benedicto XVI.