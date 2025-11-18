La MI5 de Reino Unido alerta de un elevado riesgo de espionaje de China a parlamentarios británicos

Los servicios secretos británicos MI5 (relacionados con asuntos de interior) han advertido a los parlamentarios del Reino Unido sobre un elevado riesgo de espionaje por parte del Estado chino, según ha informado este martes el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle.

En una carta dirigida a los diputados, Hoyle avisaba de que los agentes estatales chinos son implacables en sus intentos de interferir en los procesos parlamentarios.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad de China (MSS, en inglés) estaría contactando continuamente con parlamentarios para recopilar información y sentar las bases para establecer relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre, señala la alerta, redirigida también a los miembros de la Cámara de los Lores (alta) por su presidente, Lord McFall, según informa EFE.

El aviso explica que hay dos personas que trabajan en estas actividades y que utilizan perfiles en la plataforma profesional LinkedIn para realizar un seguimiento a gran escala en nombre del MSS. Una de estas actividades para recabar información, se ofrece un viaje a China con todos los gastos pagados y aportes en efectivo o en criptomonedas para la obtención de información.

Entre los objetivos del Estado chino se encuentran figuras parlamentarias, economistas, expertos en geopolítica o aquellos que trabajan para el Gobierno. En una declaración parlamentaria, el secretario de Estado británico de Seguridad, Dan Jarvis, ha afirmado que el Gobierno no tolerará intentos "encubiertos y calculados" de China para interferir en asuntos soberanos del Reino Unido.

"Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses nacionales, a nuestros ciudadanos y nuestra forma de vida democrática, incluyendo la colaboración con nuestros aliados y socios", ha añadido el secretario de Estado.

China tilda de "calumnias malintencionadas" las acusaciones de espionaje

La embajada de China en el Reino Unido ha calificado de "calumnias malintencionadas" las advertencias de los servicios secretos británicos. Un portavoz de la misión diplomática ha asegurado que las declaraciones del MI5 "son una pura fabricación".

"Condenamos enérgicamente estas acciones despreciables del Reino Unido y hemos hecho firmes gestiones ante las autoridades británicas", ha afirmado el representante del Gobierno chino en un comunicado en la web de la embajada. "Instamos al Reino Unido a que ponga fin de inmediato a esta farsa autoescenificada de acusaciones falsas y autobombo, y deje de seguir por el camino equivocado de socavar las relaciones entre China y el Reino Unido", ha añadido.

