La red educativa de Rusia ha incorporado manejo de armas, instrucción con drones y formación de disciplina en los cursos de primaria y secundaria. El cambio forma parte de una estrategia del Kremlin para integrar actividades de adiestramiento en centros escolares, en un contexto de conflicto sostenido en Ucrania y con un gasto público en estos programas que, según distintas estimaciones, se ha multiplicado por más de diez desde 2021.

Un programa emitido por la televisión pública mostró a un grupo de niños de seis a ocho años en posición de firme ante un militar con experiencia en el frente ucraniano. Durante la sesión, el instructor pidió a los menores que revisaran su uniforme y señaló: "Las hebillas deben mirar al frente". La escena, registrada en la región de Kursk, limítrofe con Ucrania, ejemplifica la orientación que el Kremlin ha dado a los contenidos escolares desde el inicio del conflicto.

Las reformas incluyen manejo de armas, uso de drones y rutinas de disciplina, integradas en franjas horarias que antes se dedicaban a materias habituales en estos niveles. La estructura de las sesiones puede variar según la región, pero el objetivo oficial es capacitar a los estudiantes en tareas que el Gobierno considera esenciales en el contexto actual.

Incremento del presupuesto y expansión del programa

Distintos análisis señalan que el presupuesto destinado a actividades de entrenamiento para menores se ha multiplicado por más de diez desde 2021. Este aumento se vincula con la apuesta del Kremlin por consolidar redes de adiestramiento en edades tempranas, con participación de instructores del Ejército y personal con experiencia en operaciones en Ucrania.

En paralelo, las autoridades han ampliado la presencia de organizaciones juveniles con funcionamiento coordinado con las fuerzas armadas. Estas estructuras promueven actos públicos, competiciones y sesiones de instrucción en escuelas, centros comunitarios y bases donde se concentran reclutas llamados a filas antes de partir hacia sus guarniciones, como ocurre en Bataysk.

Presentan la incorporación de esta formación como una medida de preparación en un periodo marcado por el conflicto. En declaraciones difundidas en foros internos, distintos responsables insisten en la necesidad de orientar a la juventud hacia valores de disciplina y disposición para tareas vinculadas con la defensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.