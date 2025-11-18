Las gemelas Kessler, iconos de la televisión italiana, fallecen por muerte asistida

Alice y Ellen Kessler, conocidas como las gemelas Kessler, han muerto a los 89 años. Un hecho que se ha producido por muerte asistida en su residencia en Grüenwald, cerca de Múnich, según ha informado el periódico alemán Bild.

La policía criminal ha sido informada de este suceso el pasado lunes por la tarde. Un coche patrulla tomó rumbo al domicilio de las gemelas y confirmaron su fallecimiento tras un primer examen.

En Alemania, la eutanasia es ilegal, sin embargo, se permite la muerte asistida en condiciones muy concretas. La persona debe ser mayor de edad y tener capacidad legal y "actuar de forma responsable y por su propia voluntad". Quienes recurren a esto, no pueden llevar a cabo el acto letal por sí solos, ya que se consideraría eutanasia activa, que está prohibida.

Este deseo de estar unidas hasta la muerte, fue algo que registraron en sus respectivos testamentos, según declaró Elle a Bild. Además, detallaron que querían ser enterradas junto a las cenizas de su madre y su perro Yello.

Las gemelas Kessler: la historia de su estrellato

Ambas hermanas nacieron un 20 de agosto de 1936 en Nerchau ubicado en el estado de Sajonia, Alemania. Ambas dieron sus primeros pasos sobre los escenarios a los seis años con baile clásico. Más tarde accedieron a la escuela de danza de la Ópera de Leipzig .

Tras emigrar a Düsseldorf, ciudad ubicada por aquel entonces en Alemania Occidental, empezaron su andadura en el mundo del espectáculo con espectáculos de variedades de cabaret. De hecho, Pierre-Louis Guérin, director de Lido París, las fichó haciendo que ambas hermanas llegaran al estrellato. Su salto al cine no tardaría en llegar con su debut con 'Solang' es hübsche Mädchen gibt'.

Uno de los puntos álgidos de su carrera fue cuando representaron a Alemania Occidental en el Festival de Eurovisión en 1959 con la canción 'Heute Abend wollen wir tanzen geh'n' (en castellano: 'Esta noche queremos ir a bailar'), donde obtuvieron el octavo puesto de una final de once países. Como curiosidad, fue el primer dúo en participar en el certamen.

No obstante, a pesar de este resultado en el festival, no tardaron en llegar a la televisión italiana, donde se hicieron populares con su canción 'Da-da-um-pa' en el programa Studio uno.

Tras un largo recorrido cinematográfico, las gemelas llegaron incluso a posar en la versión italiana de la revista Playboy, consiguiendo récord de ventas. Ya en 1986, volvieron a su Alemania natal y escribieron su autobiografía 'Uno más uno es igual a uno'.

