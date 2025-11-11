Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Operación frustrada

La Inteligencia rusa asegura haber frustrado una operación entre Ucrania y Reino Unido para "secuestrar" un avión de combate

Según el relato oficial de Rusia, varios agentes ucranianos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania trataron de reclutar pilotos rusos ofreciendo una gran recompensa.

Avión MiG-31 ruso

La Inteligencia rusa asegura haber frustrado una operación entre Ucrania y Reino Unido para "secuestrar" un avión de combate | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania en la que habría colaborado Reino Unido para "secuestrar" y posteriormente estrellar un avión de combate MiG-31 equipado con un misil hipersónico 'Kinzhal' del Ejército de Rusia.

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", afirma el comunicado compartido en la web de la agencia rusa.

"Si el secuestro del avión hubiera tenido éxito, me ofrecían un millón de dólares. Posteriormente, al entregar el avión con el misil, la cantidad aumentaba a tres millones de dólares", afirma un piloto en la televisión rusa, que además asegura que los servicios secretos ucranianos contactaron con él. "Dije que no tengo habilidades suficientes para aterrizar un avión MiG-31", declara el piloto.

Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos trataron de reclutar pilotos rusos ofreciendo hasta casi tres millones de euros, para después volar el avión armado "hasta la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, localizada en Constanza, Rumanía, donde sería derribado por los sistemas de defensa aérea".

"Las medidas tomadas frustraron los planes de la inteligencia ucraniana y británica para organizar una provocación a gran escala", ha asegurado el FSB.

Medidas de la Unión Europea

Ni las autoridades de Ucrania ni las de Reino Unido se han pronunciado al respecto, al menos, hasta este momento. Sin embargo, la Comisión Europea ya asegura que trabaja para crear su propia unidad de Inteligencia dependiente de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, según ha informado Europa Press.

Este equipo se basaría en la experiencia existente dentro de la Comisión y se enfocaría en cuestiones como los 'colegios de seguridad', un tipo de colegio de comisarios iniciado por Von der Leyen para tratar asuntos geoestratégicos.

Desde el Ejecutivo europeo afirman que la unidad llevaría a cabo una labor que será complementaria con la Dirección de Seguridad de la Comisión Europea. Además, cooperará estrechamente con los servicios de Inteligencia del Servicio de Acción Exterior de la UE, que ya cuenta con el Centro de Inteligencia y Situación de la UE (Intcent) que añade información de Inteligencia de los Estados miembros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El gobierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia

Putin

Publicidad

Mundo

Avión MiG-31 ruso

La Inteligencia rusa asegura haber frustrado una operación entre Ucrania y Reino Unido para "secuestrar" un avión de combate

Ola al Zanoun, periodista gazatí: "Nadie sabría lo que ha ocurrido allí si no fuera por los periodistas palestinos"

Ola al Zanoun, periodista gazatí: "En cualquier momento podías morir, vives asustado"

La Unión Europea creará una división de inteligencia

La Unión Europea creará una división de inteligencia bajo el mando de la presidenta de la Comisión Europea

Demoras en el aeropuerto de Chicago por el cierre parcial del gobierno estadounidense
Parálisis de gobierno

Trump amenaza a los controladores aéreos mientras continúan los problemas en los aeropuertos

Christian Brueckner, sospechoso de la desaparición de Madeleine
Madeleine McCann

Le otorgan la libre circulación a Christian Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann

Muere Yasser Arafat
Yasser Arafat

El misterio de la muerte de Yasser Arafat: ¿Envenenado o conspiración?

El líder palestino es una de las figuras más importantes en la historia del conflicto palestino-israelí. Su muerte continúa siendo un misterio.

Putin
Internet

El gobierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia

La resolución 1667 otorga a Roskomnadzor control sobre todo el tráfico y capacidad para aislar al país; el Kremlin lo vincula a la “protección” frente a amenazas.

Policía inspecciona el lugar de la explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Al menos ocho muertos y 15 heridos tras la explosión en un coche cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy queda en libertad tras pasar 20 días en prisión

Rod Wave

Detienen al rapero Rod Wave el mismo día que es nominado a los Grammy por tenencia de armas y drogas

Publicidad