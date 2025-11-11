La Inteligencia rusa asegura haber frustrado una operación entre Ucrania y Reino Unido para "secuestrar" un avión de combate

La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania en la que habría colaborado Reino Unido para "secuestrar" y posteriormente estrellar un avión de combate MiG-31 equipado con un misil hipersónico 'Kinzhal' del Ejército de Rusia.

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", afirma el comunicado compartido en la web de la agencia rusa.

"Si el secuestro del avión hubiera tenido éxito, me ofrecían un millón de dólares. Posteriormente, al entregar el avión con el misil, la cantidad aumentaba a tres millones de dólares", afirma un piloto en la televisión rusa, que además asegura que los servicios secretos ucranianos contactaron con él. "Dije que no tengo habilidades suficientes para aterrizar un avión MiG-31", declara el piloto.

Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos trataron de reclutar pilotos rusos ofreciendo hasta casi tres millones de euros, para después volar el avión armado "hasta la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, localizada en Constanza, Rumanía, donde sería derribado por los sistemas de defensa aérea".

"Las medidas tomadas frustraron los planes de la inteligencia ucraniana y británica para organizar una provocación a gran escala", ha asegurado el FSB.

Medidas de la Unión Europea

Ni las autoridades de Ucrania ni las de Reino Unido se han pronunciado al respecto, al menos, hasta este momento. Sin embargo, la Comisión Europea ya asegura que trabaja para crear su propia unidad de Inteligencia dependiente de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, según ha informado Europa Press.

Este equipo se basaría en la experiencia existente dentro de la Comisión y se enfocaría en cuestiones como los 'colegios de seguridad', un tipo de colegio de comisarios iniciado por Von der Leyen para tratar asuntos geoestratégicos.

Desde el Ejecutivo europeo afirman que la unidad llevaría a cabo una labor que será complementaria con la Dirección de Seguridad de la Comisión Europea. Además, cooperará estrechamente con los servicios de Inteligencia del Servicio de Acción Exterior de la UE, que ya cuenta con el Centro de Inteligencia y Situación de la UE (Intcent) que añade información de Inteligencia de los Estados miembros.

