Condenan a un adolescente por violar y abusar de dos niños de tres años en una guardería
Thomas Waller cometió estos delitos el año pasado, cuando todavía era menor de edad.
Thomas Waller, trabajador de guardería, ha sido condenado a 10 años de cárcel en un centro para jóvenes delincuentes tras violar y abusar sexualmente a varios niños de unos tres años cuando trabajaba en la guardería siento todavía adolescente.
Condenado a 10 años
Los hechos sucedieron en el condado de Surrey (Inglaterra) en 2024. Waller, de ahora 18 años, fue condenado a una década en prisión por delitos de violación e incitación a un menor a participar en actividades sexuales. Además, el Tribunal de la Corona de Guildford también le ha sentenciado a cinco años adicionales de libertad condicional.
Entró a la guardería cuando era menor de edad
Fue una madre la que denunció a Thomas Waller después de que su hijo le contara que este abusó de él en el baño de la guardería. Waller comenzó a trabajar en esta en los meses de verano y entre alguna de sus tareas estaba el ayudar a los niños a cambiarse en el baño, lugar en el que cometió los abusos a dos niños. El condenado también incitó a ambos a participar en las actividades sexuales
Se ganó la confianza rápidamente: "Fue frío y calculador"
Además, tal y como se ha demostrado en el juicio, el trabajador se ganó muy pronto la confianza de los niños, tanto que forjó una estrecha relación de 'amistad' con estos: "No sabemos cuál será el impacto a largo plazo en nuestro hijo. No creo que olvide lo que le hicieron... Está claro que fue frío y calculador, todo era premeditado", declaró el padre de una de las víctimas.
"Tres cosas nos han mantenido en pie: justicia para nuestro pequeño; proteger a otros niños de este peligroso y calculador depredador; y asegurarnos de que se aprendan lecciones para las guarderías en Surrey y más allá que signifiquen que sea más difícil para los pedófilos abusar de los niños", apuntó el padre.
La guardería ha pedido perdón
La guardería también ha querido pronunciarse públicamente: "Nos sentimos, y seguimos sintiendo, profundamente conmocionados, entristecidos y apenados al enterarnos de las acciones de un ex miembro de nuestro personal... Tan pronto como surgieron las preocupaciones, tomamos medidas inmediatas, contactando a la policía sin demora, suspendiendo a la persona involucrada y cooperando plenamente con la investigación".
