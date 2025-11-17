Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Abuso sexual

Condenan a un adolescente por violar y abusar de dos niños de tres años en una guardería

Thomas Waller cometió estos delitos el año pasado, cuando todavía era menor de edad.

Thomas Waller

Thomas Waller@Surrey Police

Publicidad

Thomas Waller, trabajador de guardería, ha sido condenado a 10 años de cárcel en un centro para jóvenes delincuentes tras violar y abusar sexualmente a varios niños de unos tres años cuando trabajaba en la guardería siento todavía adolescente.

Condenado a 10 años

Los hechos sucedieron en el condado de Surrey (Inglaterra) en 2024. Waller, de ahora 18 años, fue condenado a una década en prisión por delitos de violación e incitación a un menor a participar en actividades sexuales. Además, el Tribunal de la Corona de Guildford también le ha sentenciado a cinco años adicionales de libertad condicional.

Entró a la guardería cuando era menor de edad

Fue una madre la que denunció a Thomas Waller después de que su hijo le contara que este abusó de él en el baño de la guardería. Waller comenzó a trabajar en esta en los meses de verano y entre alguna de sus tareas estaba el ayudar a los niños a cambiarse en el baño, lugar en el que cometió los abusos a dos niños. El condenado también incitó a ambos a participar en las actividades sexuales

Se ganó la confianza rápidamente: "Fue frío y calculador"

Además, tal y como se ha demostrado en el juicio, el trabajador se ganó muy pronto la confianza de los niños, tanto que forjó una estrecha relación de 'amistad' con estos: "No sabemos cuál será el impacto a largo plazo en nuestro hijo. No creo que olvide lo que le hicieron... Está claro que fue frío y calculador, todo era premeditado", declaró el padre de una de las víctimas.

"Tres cosas nos han mantenido en pie: justicia para nuestro pequeño; proteger a otros niños de este peligroso y calculador depredador; y asegurarnos de que se aprendan lecciones para las guarderías en Surrey y más allá que signifiquen que sea más difícil para los pedófilos abusar de los niños", apuntó el padre.

La guardería ha pedido perdón

La guardería también ha querido pronunciarse públicamente: "Nos sentimos, y seguimos sintiendo, profundamente conmocionados, entristecidos y apenados al enterarnos de las acciones de un ex miembro de nuestro personal... Tan pronto como surgieron las preocupaciones, tomamos medidas inmediatas, contactando a la policía sin demora, suspendiendo a la persona involucrada y cooperando plenamente con la investigación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius

Publicidad

Mundo

Thomas Waller

Condenan a un adolescente por violar y abusar de dos niños de tres años en una guardería

Imagen del papa León XIV

La Iglesia invita al papa León XIV a visitar España y se disparan las dudas sobre una parada en Zaragoza

La Policía Nacional investiga un fallecimiento en una residencia de mayores de Ávila

'Baby sicarios' en la Costa del Sol: así actúan los menores que cometen crímenes por 4.000 euros

Centros de inmigración en Reino Unido
Migración Reino Unido

Reino Unido endurece su política migratoria y limitará mucho más los beneficios para los refugiados

Zelenski pedirá armas a Francia antes de llegar a España
Guerra de Ucrania

Zelenski pedirá armas a Francia antes de llegar a España en una gira Europea para reforzar la defensa ucraniana

Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius
OTAN

La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

El comisario de Defensa y Espacio de la UE lanza esta advertencia para los países bálticos, especialmente.

narcolancha y EEUU
Conflicto

Estados Unidos intercepta otra narcolancha e inicia maniobras militares muy cerca de Venezuela

El Gobierno de Trump ha iniciado a apenas 11 kilómetros de Venezuela maniobras militares, a las que Maduro contrataca entonando el 'Imagine' de John Lennon para movilizar a su pueblo.

Víctimas del caso Epstein publican un vídeo recordando la edad que tenían cuando fueron agredidas a la vez que Trump se muestra por primera vez partidario de desclasificar documentos

Trump pide ahora que se apruebe desclasificar los documentos de Epstein y las víctimas difunden un impactante vídeo

mina cobalto en Congo

Al menos 40 muertos tras derrumbarse una mina de cobalto en República Democrática del Congo

La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast

La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast irán a la segunda vuelta de las elecciones en Chile con unos resultados muy ajustados

Publicidad