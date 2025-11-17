Condenan a un adolescente por violar y abusar de dos niños de tres años en una guardería

Thomas Waller, trabajador de guardería, ha sido condenado a 10 años de cárcel en un centro para jóvenes delincuentes tras violar y abusar sexualmente a varios niños de unos tres años cuando trabajaba en la guardería siento todavía adolescente.

Condenado a 10 años

Los hechos sucedieron en el condado de Surrey (Inglaterra) en 2024. Waller, de ahora 18 años, fue condenado a una década en prisión por delitos de violación e incitación a un menor a participar en actividades sexuales. Además, el Tribunal de la Corona de Guildford también le ha sentenciado a cinco años adicionales de libertad condicional.

Entró a la guardería cuando era menor de edad

Fue una madre la que denunció a Thomas Waller después de que su hijo le contara que este abusó de él en el baño de la guardería. Waller comenzó a trabajar en esta en los meses de verano y entre alguna de sus tareas estaba el ayudar a los niños a cambiarse en el baño, lugar en el que cometió los abusos a dos niños. El condenado también incitó a ambos a participar en las actividades sexuales

Se ganó la confianza rápidamente: "Fue frío y calculador"

Además, tal y como se ha demostrado en el juicio, el trabajador se ganó muy pronto la confianza de los niños, tanto que forjó una estrecha relación de 'amistad' con estos: "No sabemos cuál será el impacto a largo plazo en nuestro hijo. No creo que olvide lo que le hicieron... Está claro que fue frío y calculador, todo era premeditado", declaró el padre de una de las víctimas.

"Tres cosas nos han mantenido en pie: justicia para nuestro pequeño; proteger a otros niños de este peligroso y calculador depredador; y asegurarnos de que se aprendan lecciones para las guarderías en Surrey y más allá que signifiquen que sea más difícil para los pedófilos abusar de los niños", apuntó el padre.

La guardería ha pedido perdón

La guardería también ha querido pronunciarse públicamente: "Nos sentimos, y seguimos sintiendo, profundamente conmocionados, entristecidos y apenados al enterarnos de las acciones de un ex miembro de nuestro personal... Tan pronto como surgieron las preocupaciones, tomamos medidas inmediatas, contactando a la policía sin demora, suspendiendo a la persona involucrada y cooperando plenamente con la investigación".

