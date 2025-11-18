Polonia denuncia que los continuos sabotajes de Rusia son “preparativos de guerra”

No ha sido el único, pero el último ataque con explosivos en la línea férrea entre Varsovia y Lublin, en el sureste del país, una ruta que el propio Tusk definió como "de vital importancia para el suministro de ayuda a Ucrania", ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Para el jefe del Estado Mayor del Ejército polaco, el general Wiesław Kukuła, la campaña de sabotajes e incursiones que Rusia lleva a cabo desde septiembre contra Polonia y otros países europeos son la antesala de un ataque mayor.

Varsovia denuncia "un acto de sabotaje sin precedentes"

El general Kukuła en una entrevista en la radio polaca ha dicho que “el enemigo ha comenzado los preparativos para la guerra. Están creando un entorno propicio para minar la confianza pública en el gobierno y en instituciones como las fuerzas armadas y la policía”. En resumen, cree que “el enemigo está creando condiciones que facilitan una posible agresión en territorio polaco”, aunque sin querer nombrar a Rusia.

Las fuerzas armadas polacas aseguran que “la situación es grave y requiere una vigilancia especial y una comunicación fluida entre todas las partes implicadas para el esclarecimiento del sabotaje contra las vías del tren que van hacia Ucrania”. Para el jefe del Estado Mayor de Polonia “lo más importante es la reacción que los europeos tengamos ante estas amenazas híbridas”.

Más ataques y sabotajes en Polonia

No hay que olvidar que el nuevo incidente se ha producido en un momento en el que Polonia investiga otro presunto ataque híbrido con tres paquetes bomba enviados desde Lituania el año pasado mediante un servicio de mensajería.

Uno explotó en las afueras de Varsovia, un segundo fue interceptado y otro llegó a Reino Unido en un avión de carga y detonó en un almacén de DHL. Varios sospechosos se encuentran detenidos en Polonia a la espera de juicio, entre ellos un ciudadano ruso, presunto organizador de los envíos, extraditado desde Bosnia.

Rusia siempre ha negado cualquier implicación en los ataques

Desde Kiev, el canciller ucraniano Andrii Sibiga manifestó apoyo total a Polonia y declaró que “se trata, posiblemente, de otro ataque híbrido para poner a prueba la respuesta de los aliados”. Agregó que Ucrania colaborará en la investigación y pidió mantener la máxima alerta regional frente a la posibilidad de nuevos intentos de sabotaje.

Ataques de los que esperan defenderse con el nuevo sistema antidrones, adquirido con el apoyo de Estados Unidos, y que se integrará dentro de los sistemas de defensa aérea del ejército polaco que se presenta hoy mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.