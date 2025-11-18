Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Sabotajes rusos

Polonia denuncia que los continuos sabotajes de Rusia son “preparativos de guerra”

El jefe del Estado Mayor polaco acusa al Kremlin de estar creando la antesala para un ataque mayor en suelo europeo. "Están creando un entorno propicio para minar la confianza pública en el gobierno y en instituciones como las fuerzas armadas y la policía”

Drones rusos en Polonia

Drones rusos en Polonia Antena 3 Noticias

Publicidad

Susana Román
Publicado:

No ha sido el único, pero el último ataque con explosivos en la línea férrea entre Varsovia y Lublin, en el sureste del país, una ruta que el propio Tusk definió como "de vital importancia para el suministro de ayuda a Ucrania", ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Para el jefe del Estado Mayor del Ejército polaco, el general Wiesław Kukuła, la campaña de sabotajes e incursiones que Rusia lleva a cabo desde septiembre contra Polonia y otros países europeos son la antesala de un ataque mayor.

Varsovia denuncia "un acto de sabotaje sin precedentes"

El general Kukuła en una entrevista en la radio polaca ha dicho que “el enemigo ha comenzado los preparativos para la guerra. Están creando un entorno propicio para minar la confianza pública en el gobierno y en instituciones como las fuerzas armadas y la policía”. En resumen, cree que “el enemigo está creando condiciones que facilitan una posible agresión en territorio polaco”, aunque sin querer nombrar a Rusia.

Las fuerzas armadas polacas aseguran que “la situación es grave y requiere una vigilancia especial y una comunicación fluida entre todas las partes implicadas para el esclarecimiento del sabotaje contra las vías del tren que van hacia Ucrania”. Para el jefe del Estado Mayor de Polonia “lo más importante es la reacción que los europeos tengamos ante estas amenazas híbridas”.

Más ataques y sabotajes en Polonia

No hay que olvidar que el nuevo incidente se ha producido en un momento en el que Polonia investiga otro presunto ataque híbrido con tres paquetes bomba enviados desde Lituania el año pasado mediante un servicio de mensajería.

Uno explotó en las afueras de Varsovia, un segundo fue interceptado y otro llegó a Reino Unido en un avión de carga y detonó en un almacén de DHL. Varios sospechosos se encuentran detenidos en Polonia a la espera de juicio, entre ellos un ciudadano ruso, presunto organizador de los envíos, extraditado desde Bosnia.

Rusia siempre ha negado cualquier implicación en los ataques

Desde Kiev, el canciller ucraniano Andrii Sibiga manifestó apoyo total a Polonia y declaró que “se trata, posiblemente, de otro ataque híbrido para poner a prueba la respuesta de los aliados”. Agregó que Ucrania colaborará en la investigación y pidió mantener la máxima alerta regional frente a la posibilidad de nuevos intentos de sabotaje.

Ataques de los que esperan defenderse con el nuevo sistema antidrones, adquirido con el apoyo de Estados Unidos, y que se integrará dentro de los sistemas de defensa aérea del ejército polaco que se presenta hoy mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Rusia introduce manejo de armas y drones en institutos dentro de un programa estatal de formación militar para menores

Escuelas militares en Rusia

Publicidad

Mundo

Mikey Rijavec

Hallan muerto al influencer Mikey Rijavec tras días desaparecido en aguas de Baja California

Drones rusos en Polonia

Polonia denuncia que los continuos sabotajes de Rusia son “preparativos de guerra”

Bin Salman es recibido por Donald Trump en la Casa Blanca

Bin Salman visita hoy la Casa Blanca por primera vez desde el asesinato de Khashoggi

Paula Ivers
REINO UNIDO

Denuncian la muerte de una enfermera a la que diagnosticaron "gases" tras sufrir un ataque al corazón

Cuadro influencer louvre
Louvre

Dos tiktokers esquivan la seguridad del Louvre y cuelgan un retrato suyo en la sala de la Mona Lisa

Al menos 7 muertos en las fuertes inundaciones que azotan Vietnam
Inundaciones

Al menos 7 muertos en las fuertes inundaciones que azotan Vietnam

El centro del país ha sido especialmente castigado. Hay varias personas desaparecidas y miles de evacuados en toda la región, aunque algunos de ellos ya han comenzado a volver a sus casas.

Nicolás Maduro
VENEZUELA - EEUU

Maduro propone a Trump un 'cara a cara' y le advierte de que atacar Venezuela sería "su fin político"

El presidente venezolano propone un 'face to face' para "el que quiera dialogar" después de que Trump dijera que probablemente conversaría con él.

Zelenski llega hoy a España dentro de su gira europea en busca de apoyos y armas para avanzar en la guerra de Ucrania

Zelenski visita el Congreso y se reunirá con el rey Felipe VI en la Zarzuela

El Consejo de Seguridad de la ONU en una foto de archivo

El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de paz de Trump sobre Gaza

Escuelas militares en Rusia

Rusia introduce manejo de armas y drones en institutos dentro de un programa estatal de formación militar para menores

Publicidad