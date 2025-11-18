Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Narcotráfico

Trump amenaza a México en su lucha contra el narcoterrorismo: "¿Autorizaría el lanzamiento de ataques? Estaría orgulloso de hacerlo"

El presidente estadounidense no está "contento" con México, aunque mantienen conversaciones.

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

Trump amenaza a México en su lucha contra el narcoterrorismo: "¿Autorizaría para frenar las drogas? Estaría orgulloso de hacerlo" | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

En su guerra para acabar con el narcoterrorismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta atacar México por "cualquier cosa que tengamos que hacer para detener el tráfico de drogas". Con estas palabras lo manifestó a los medios de comunicación en el Despacho Oval, en mitad de la Operación Lanza del Sur.

Primero Venezuela, y ahora México con el que no está contento por como combaten el narcotráfico. Sorprende puesto que siempre elogió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum en su cooperación con Estados Unidos para frenar el narcotráfico.

En la rueda de prensa en la Casa Blanca manifestó lo siguiente: "¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien". Ante el asombro de sus palabras añadió y aclaró: "No digo que lo vaya hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo".

A pesar de no descartar un ataque al país mexicano, aseguró que mantiene conversaciones con México, los cuáles conocen la postura de los estadounidenses: "Pongámoslo así: no estoy contento con México".

Pendientes de Venezuela

El republicano aún piensa si debe desplegar al ejercito estadounidense en Venezuela. No obstante, está abierto a hablar con Nicolás Maduro, presidente venezolano: "No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela". Por su parte, Maduro ha respondido al norteamericano asegurando que "el que quiere hablar con Venezuela, se hablará face to face". Además ha dejado claro en que momentos se mantendrían conversaciones: "¿Llamada al diálogo? Sí ¿Paz? Sí. ¿Guerra? No".

Desde el pasado 2 de septiembre, Washington ha destruido un total de 22 botes en 21 ataques en aguas internacionales. El motivo es porque, según ellos, transportaban narcóticos, pero aún no han presentado pruebas que corrobores sus afirmaciones.

Más de 80 personas han muertos en estos ataques en el Caribe y Pacífico. Para Maduro son "ejecuciones seriales", donde anteriormente solicitó a la ONU una investigación. Mientras que para el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, se trata de "una guerra no declarada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Maduro propone a Trump un 'cara a cara' y le advierte de que atacar Venezuela sería "su fin político"

Nicolás Maduro

Publicidad

Mundo

Las gemelas Kessler, iconos de la televisión italiana, mueren de forma asistida

Las gemelas Kessler, iconos de la televisión italiana, fallecen por muerte asistida

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

Trump amenaza a México en su lucha contra el narcoterrorismo: "¿Autorizaría el lanzamiento de ataques? Estaría orgulloso de hacerlo"

Mikey Rijavec

Hallan muerto al influencer Mikey Rijavec tras días desaparecido en aguas de Baja California

Drones rusos en Polonia
Sabotajes rusos

Polonia denuncia que los continuos sabotajes de Rusia son “preparativos de guerra”

Bin Salman es recibido por Donald Trump en la Casa Blanca
Heredero de Arabia Saudí

Bin Salman visita hoy la Casa Blanca por primera vez desde el asesinato de Khashoggi

Paula Ivers
REINO UNIDO

Denuncian la muerte de una enfermera a la que diagnosticaron "gases" tras sufrir un ataque al corazón

Paula Ivers, una enfermera pediátrica de 47 años, falleció en 2024 después de haber sido enviada a casa desde el hospital en el que trabajaba con un diagnóstico equivocado. Su familia ha denunciado al centro médico, pero la justicia aplaza el caso.

Cuadro influencer louvre
Louvre

Dos tiktokers esquivan la seguridad del Louvre y cuelgan un retrato suyo en la sala de la Mona Lisa

Los jóvenes, realizaron la hazaña una hora antes de que el museo cerrase sus puertas y posteriormente se marcharon con rapidez evitando a la seguridad del recinto, que ha vuelto a quedar en entredicho tras el famoso robo de joyas de Napoleón III.

Al menos 7 muertos en las fuertes inundaciones que azotan Vietnam

Al menos 7 muertos en las fuertes inundaciones que azotan Vietnam

Nicolás Maduro

Maduro propone a Trump un 'cara a cara' y le advierte de que atacar Venezuela sería "su fin político"

Zelenski llega hoy a España dentro de su gira europea en busca de apoyos y armas para avanzar en la guerra de Ucrania

Zelenski visita el Congreso y se reúne con el rey Felipe VI en la Zarzuela

Publicidad