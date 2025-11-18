Trump amenaza a México en su lucha contra el narcoterrorismo: "¿Autorizaría el lanzamiento de ataques? Estaría orgulloso de hacerlo"

En su guerra para acabar con el narcoterrorismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta atacar México por "cualquier cosa que tengamos que hacer para detener el tráfico de drogas". Con estas palabras lo manifestó a los medios de comunicación en el Despacho Oval, en mitad de la Operación Lanza del Sur.

Primero Venezuela, y ahora México con el que no está contento por como combaten el narcotráfico. Sorprende puesto que siempre elogió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum en su cooperación con Estados Unidos para frenar el narcotráfico.

En la rueda de prensa en la Casa Blanca manifestó lo siguiente: "¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien". Ante el asombro de sus palabras añadió y aclaró: "No digo que lo vaya hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo".

A pesar de no descartar un ataque al país mexicano, aseguró que mantiene conversaciones con México, los cuáles conocen la postura de los estadounidenses: "Pongámoslo así: no estoy contento con México".

Pendientes de Venezuela

El republicano aún piensa si debe desplegar al ejercito estadounidense en Venezuela. No obstante, está abierto a hablar con Nicolás Maduro, presidente venezolano: "No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela". Por su parte, Maduro ha respondido al norteamericano asegurando que "el que quiere hablar con Venezuela, se hablará face to face". Además ha dejado claro en que momentos se mantendrían conversaciones: "¿Llamada al diálogo? Sí ¿Paz? Sí. ¿Guerra? No".

Desde el pasado 2 de septiembre, Washington ha destruido un total de 22 botes en 21 ataques en aguas internacionales. El motivo es porque, según ellos, transportaban narcóticos, pero aún no han presentado pruebas que corrobores sus afirmaciones.

Más de 80 personas han muertos en estos ataques en el Caribe y Pacífico. Para Maduro son "ejecuciones seriales", donde anteriormente solicitó a la ONU una investigación. Mientras que para el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, se trata de "una guerra no declarada".

