Muere ocho horas después de casarse: estuvieron 19 años juntos y tenían cinco hijos

Casarse es el momento más importante en la vida de muchas parejas. Darse el 'sí, quiero' es uno de los pasos más especiales que dos personas pueden dar para demostrar lo enamorados que se encuentran. En el caso de Jade Tabra y Adam Kemp, una pareja británica, su boda supuso un momento aún más especial.

Ambos llevaban 19 años juntos, y aunque entre sus planes sí que estaba la celebración de su boda, nunca vieron el momento. Antes de la celebración de su boda, Tabra y Kemp habían formado una familia y tenían cinco hijos en común.

Finalmente, el pasado 3 de noviembre, la pareja celebró su enlace en su casa de Milton Keynes, en Reino Unido. No obstante, apenas pudieron disfrutar de su nueva vida como casados porque Jade Tabra murió a las pocas horas. Tal y como detalló su marido a los medios locales, Jade le "miró a los ojos" y le "dijo que estaba muy contenta de tener nuestra familia". Tras ese momento, Adam aseguró que la cabeza de su esposa "se desplomó" y supo "que su alma se había marchado".

Jade Tabra sufría cáncer de estómago en fase muy avanzada

Jade murió en torno a las 22.00 horas de la noche de ese mismo día debido al agresivo cáncer de estómago que sufría. A Jade le diagnosticaron cáncer de estómago en estadio II en agosto de 2023. Aunque la familia recibió la noticia con esperanza, la evolución de la enfermedad fue rápida y agresiva.

Tal y como detallaron varios medios locales, los médicos detectaron el avance a fase cuatro y el tumor se extendió a otras zonas del cuerpo antes de que la paciente pudiese iniciar el tratamiento. Posteriormente, en septiembre, los especialistas informaron de que le quedaban solo tres meses de vida. Asimismo, Adam Kemp lamentó que ambos sabían que "no les quedaba mucho tiempo".

Con esa información, la pareja decidió adelantar la fecha de la boda ya que, en un principio estaba planificada para el 21 de noviembre de 2026.

"Nunca habían visto una boda llena de tanto amor"

Durante la ceremonia, Jade Tabra permaneció en silla de ruedas debido a la debilidad causada por la enfermedad. A pesar de las dificultades físicas, compartió gestos de cariño y palabras de aliento con Adam. Su marido recordó estos momentos con alegría y aseguró que se dijeron "'sí, quiero' y ella le secó las lágrimas diciéndole que no llorase". Precisamente, esas palabras remarcaron el deseo de acompañarse hasta el último instante.

Tal y como aseguró Adam, "todos los invitados estaban llorando a mares y decían que nunca habían visto una boda llena de tanto amor".

Tras la ceremonia y mientras los invitados disfrutaban de su boda, Adam llevó a Jade a tumbarse en el sofá ya que estaba muy cansada. Posteriormente y cuando todos los invitados se marcharon, Adam puso a Jade su pijama y notó que "su respiración cambió". En ese momento, Kemp llamó al hospital Willen y cuando los sanitarios llegaron alertaron de que a Jade "no le quedaba mucho tiempo".

Aunque la familia sigue lidiando con el dolor de haber perdido a Jade, Adam aseguró que le consuela el hecho de saber que tuvieron un maravilloso día de boda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.