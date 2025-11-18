Hallan muerto al influencer Mikey Rijavec tras días desaparecido en aguas de Baja California

El reconocido creador de contenido y pescador, Mikey Rijavec, fue hallado muerto en aguas de Baja California, México. Todo comenzaba, varios días antes por una llamada de socorro que alertó sobre problemas con su embarcación, lo que ha derivado en la intensa búsqueda.

Rijavec, de 32 años, era conocido por su canal de YouTube "SD Fish and Sips", donde compartía sus aventuras de pesca en Ocean Beach, San Diego. Además, cuenta con una gran comunidad de fans que se había ganado por su carisma y pasión por la pesca deportiva.

Una llamada de auxilio

Mikey, el viernes 11 de noviembre de 2025, salió a navegar y horas más tarde emitió un mensaje de auxilio desde su embarcación de 14 pies, ubicada aproximadamente a ocho millas náuticas de la costa de Baja California. En la llamada de "mayday" informó de problemas técnicos, que le impedían continuar la marcha. Tras el incidente, la barca volcó y Mikey desapareció en el mar, comenzando así una búsqueda urgente para localizarlo con vida.

La búsqueda se convirtió en un operativo internacional que involucró a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Marina mexicana, embarcaciones locales y vuelos de vigilancia. Durante los primeros días, se rastrearon las corrientes marinas y zonas cercanas a la última ubicación conocida del influencer. La embarcación de Mikey fue hallado a la deriva, sin motor, lo que confirmó que había sufrido fallos mecánicos durante la emergencia. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de Rijavec fue recuperado en aguas mexicanas, cerca de San Cristóbal, dejando una gran tristeza en sus familiares.

Impacto en sus redes

La noticia de su muerte ha provocado un gran impacto entre la comunidad de YouTube y entre pescadores locales. Amigos y seguidores, han compartido en redes sociales homenajes y mensajes de despedida, destacando su entusiasmo, su valentía y su constante impulso por superar desafíos en sus expediciones marítimas. Phil Friedman, amigo cercano y pescador, recordó a Mikey en la red social Instagram, con un post dando sus condolencias y despidiéndose de el.

Muchos de los seguidores de Rijavec, comentaban en su última publicación la tragedia que supone su muerte, a la vez que daban sus condolencias y enviaban mansajes de ánimo a sus familiares más allegados como su hermano Gregory Rijavec.

Avance de la investigación

Aunque aún no se ha publicado un informe oficial concluyente sobre la causa exacta de la muerte, las informaciones preliminares apuntan a un accidente derivado del fallo del motor y el vuelco de la embarcación. No se descartan otras hipótesis, pero los detalles más confiables sugieren que las condiciones mecánicas y marítimas habrían jugado un papel determinante.

La trágica desaparición y posterior hallazgo de Mikey Rijavec ha generado un debate sobre la seguridad en la pesca deportiva en aguas abiertas y ha reforzado la importancia de contar con equipos de emergencia adecuados. Mientras tanto, su comunidad de seguidores continúa rindiéndole homenaje, compartiendo sus videos y recordando la pasión que Mikey transmitía en cada aventura.

