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El Supremo da la razón a un empleado de META por sufrir secuelas tras revisar contenidos sensibles de los usuarios

Su cometido era revisar contenidos sensibles que los usuarios compartían en Instagram y Facebook.

FILED - 03 March 2026, Spain, Barcelona: The logo of Facebook parent company Meta is attached to the trade fair stand with which Meta is advertising at the Mobile World Congress. Photo: Wolf von Dewitz/dpa03/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

15:22h daños mentales por META | EUROPAPRESS

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El Tribunal Supremo (TS) da la razón a un moderador que trabajó para la empresa 'CCC Barcelona Digital Services', una compañía contratada por Meta, cuyo cometido era revisar contenidos sensibles que los usuarios compartían en Instagram y Facebook.

'La Vanguardia' ha avanzado una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que no cabe recurso. El tribunal inadmite el recurso presentado por la empresa y declara firme la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La sentencia

Dicha sentencia considera que el visionado durante toda la jornada laboral de imágenes de violencia extrema, calificadas por la propia empresa como "altamente sensibles", resultó determinante en la alteración psíquica que desarrolló el trabajador. Su exposición de manera constante a acontecimientos "claramente traumáticos" para cualquier espectador, como lo demuestra el hecho de que se encomiende a los moderadores que impidan que el público general los vea, ocasionó en el trabajador, que no presentaba antecedentes de trastornos de pánico o ansiedad, una afectación psíquica.

El TS precisa que no se puede, como pretende la empresa, excluir la "laboralidad" argumentando que el denunciante ya tenía una patología previa por el mero hecho de que conste una asistencia psicológica cuando era menor de edad.

La afectación mental y el trabajo

La sentencia del TS, que establece una correlación entre la afectación mental de este empleado y el trabajo que realizaba, es relevante ya que el año pasado más de una veintena de moderadores presentaron una querella en Barcelona por hechos similares.

Lo que ocurrió es que 29 moderadores de contenido de Facebook, Messenger e Instagram en Barcelona se querellaron contra la matriz de estas redes, Meta y su subcontrata, 'CCC Barcelona Digital Services', por los supuestos daños mentales que les provocó la visualización de contenidos violentos.

La querella señala a las dos empresas por un presunto delito continuado contra los derechos de los trabajadores, lesiones graves por imprudencia grave y contra la integridad moral. Sostiene que los moderadores tuvieron que visualizar asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, pedofilia, abusos a menores, desmembramientos, suicidios en directo, torturas y terrorismo, en jornadas de 8 horas durante las que solo podían descansar 5 minutos por hora.

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