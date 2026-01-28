Meta, Youtube y TikTok se enfrentan a un juicio histórico por la posible adicción juvenil a sus plataformas

Tres de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Meta, Tiktok y Youtube, se enfrentan en Estados Unidos a un juicio histórico por las acusaciones de que sus plataformas generan adicción y perjudican deliberadamente a los menores. El caso podría marcar un antes y un después en la responsabilidad legal de las redes sociales.

La demanda ha sido presentada por una joven estadounidense de 19 años, identificada únicamente por las iniciales KGM, que sostiene que el uso de Instagram, TikTok y YouTube agravó su depresión y le provocó pensamientos suicidas. Según la demanda, KGM comenzó a utilizar estas plataformas siendo aún una niña y desarrolló una relación de dependencia que, con el paso del tiempo, derivó en graves problemas de salud mental. La joven acusa a Meta, ByteDance y Google de haber diseñado deliberadamente sus productos para fomentar la adicción entre los menores, utilizando técnicas similares a las empleadas en los casinos con el objetivo de maximizar el tiempo de uso y, con ello, sus beneficios económicos.

"Los demandantes no son simplemente daños colaterales de los productos de los demandados", recoge el escrito judicial, difundido por Associated Press. "Son víctimas directas de decisiones de diseño de producto tomadas de forma intencionada que les empujaron a círculos viciosos autodestructivos".

Si este argumento prospera, podría abrir la puerta a sortear las leyes estadounidenses que protegen habitualmente a las plataformas tecnológicas de la responsabilidad por el contenido que alojan, un cambio legal de enorme calado.

El juicio podría prolongarse hasta ocho semanas y se espera que declaren directivos de primer nivel, incluido el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg. El caso de KGM será el primero de miles de demandas similares que podrían llegar a los tribunales, y servirá para establecer cómo se valoran las pruebas ante un jurado y qué indemnizaciones, si las hubiera, podrían concederse, según explica Clay Calvert, investigador sénior del American Enterprise Institute.

Además una cuarta empresa citada en la demanda, Snap Inc., matriz de Snapchat, alcanzó la semana pasada un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada.

El caso de KGM se suma a una ofensiva judicial más amplia. En Estados Unidos, distritos escolares de California y más de 40 estados han presentado demandas contra Meta, mientras que TikTok afronta litigios similares en más de una docena de estados. En Europa, familias de Italia y Francia también han iniciado acciones legales contra Meta y TikTok por los daños que, aseguran, han sufrido sus hijos. La primera vista del caso italiano está prevista para el próximo 12 de febrero.

La sociedad reclama alertas sobre el riesgo de adicción

La preocupación social por el impacto de las plataformas digitales en los menores es ampliamente compartida. Según un informe elaborado por UTECA, en colaboración con Dos 30 y Sigma Dos, el 92,8% del total de los encuestados se muestra de acuerdo con que las plataformas y redes sociales incluyan mensajes que alerten sobre el riesgo de dependencia y adicción, al igual que ocurre con las recomendaciones de edad en la televisión.

El respaldo es mayoritario en todas las franjas de edad: el 88,9% entre los jóvenes de 18 a 34 años y el 92,1% entre las personas de 35 a 54 años apoyan esta medida.

Una generación hiperconectada desde la infancia

Los datos confirman una tendencia creciente: la infancia y la adolescencia están hoy más conectadas que nunca. Así lo recoge el estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', impulsado por UNICEF España junto a Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática.

El informe dibuja una generación hiperconectada, más consciente de los riesgos de Internet, pero aún expuesta a importantes desafíos emocionales y de convivencia. El primer teléfono móvil llega cada vez antes: la edad media de acceso es de 10,8 años. A los 10 años, el 41% de los menores ya tiene móvil propio; a los 12, el porcentaje asciende al 76%, y en la ESO prácticamente todos, el 92,8%, disponen de uno.

La presencia en redes sociales es masiva: el 92,5% de los adolescentes participa en al menos una red social y el 75,8% en tres o más. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 78,3% ya tiene perfil en alguna plataforma.

Un contexto que refuerza la relevancia del juicio en Estados Unidos y el debate global sobre hasta qué punto las redes sociales deben asumir responsabilidad por el impacto de sus diseños en la salud mental de los más jóvenes.

