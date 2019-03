Merkel: "La sociedad multicultural alemana ha fracasado"

El concepto de sociedad multicultural alemana, ha fracasado, según la canciller alemana Angela Merkel. Así lo ha reconocido durante un acto con la organización juvenil de su partido, la Unión Cristiano Demócrata, en Postdam.

"A principios de los 60 nuestro país convocaba a los trabajadores extranjeros para venir a trabajar a Alemania y ahora viven en nuestro país. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Dijimos: 'No se van a quedar, en algún momento se irán'. Pero esto no es así”, ha señalado Merkel.

"Y, por supuesto, esta perspectiva de una sociedad multicultural, de vivir juntos y disfrutar del otro ha fracasado, fracasado totalmente” añadió.

Estas palabras de Merkel se producen después de que el presidente alemán, Christian Wulff, dijera que el Islam forma "parte de Alemania" al igual que el cristianismo o el judaísmo.

Merkel no lo niega, pero señaló que los inmigrantes tienen el deber de integrarse, y una forma sería aprendiendo la lengua del país: "Quienquiera que no aprenda inmediatamente alemán, no es bienvenido", dijo.