VÍDEO: El momento en el que dos coches colisionan provocando un incendio y dejando cuatro personas heridas

Una aparatosa colisión entre dos turismos registrada durante la madrugada de este domingo en la zona costera de Maltepe, en Estambul, ha dejado un balance de cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico, según han informado las autoridades locales.

Tras el fuerte impacto, uno de los dos vehículos comenzó a arder, generando momentos de gran tensión entre los presentes. El incidente fue captado por la cámara de un motorista que circulaba por el lugar, en el momento exacto del accidente.

Tras recibir el aviso, varios equipos de bomberos, servicios sanitarios y efectivos policiales, se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas, mientras que los sanitarios atendieron a los afectados y los trasladaron a diferentes hospitales de la ciudad.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de emergencia, y recopilar así mejor las pruebas sobre lo ocurrido.

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