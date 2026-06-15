Trump celebra su 80 cumpleaños con una fiesta millonaria y la velada más cara de la historia

Para Donald Trump nunca es suficiente, y menos aun cuando se trata de celebrar su cumpleaños. El presidente de Estados Unidos ha aprovechado la coincidencia de dos fechas señaladas para organizar un evento a lo grande: su 80 cumpleaños y el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Una celebración que, fiel a su estilo, ha estado marcada por la grandiosidad, el espectáculo y unas cifras muy difíciles de ignorar.

La propia Casa Blanca se ha encargado de alimentar la expectación con un vídeo promocional difundido en redes sociales en el que se muestran los primeros instantes del evento. Las imágenes muestran el despliegue preparado para la ocasión, con hasta doce aviones de combate sobrevolando la zona como inicio de una jornada concebida para captar la atención del país y del mundo.

Toda la atención estaba puesta en el esperado combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, una pelea por el cinturón de campeón del peso ligero en la que ha perdido el español y se ha hecho con el cinturón el estadounidense. Ya ha sido calificada como la velada más cara de la historia. Para albergarla, Trump ha transformado por completo los jardines de la Casa Blanca. Donde antes había jardines con árboles, plantas y césped ahora se ha instalado un gigantesco recinto deportivo con capacidad para cinco mil espectadores.

Donde hasta hace poco había césped y zonas ajardinadas, hoy se levanta una enorme estructura presidida por un espectacular octógono de combate. El coste de la instalación alcanza los 60 millones de dólares, una cifra que da idea de la magnitud del proyecto. Y los gastos no terminan ahí: solo la reposición del césped que ha sido retirado para instalar el recinto supondrá un desembolso cercano a los 700.000 dólares.

Trump, salud de hierro

Mientras tanto, a sus 80 años, el presidente presume de energía y de una salud que él mismo define como excelente. Sin embargo, la imagen que proyecta no coincide del todo con la percepción de los ciudadanos. Una encuesta publicada por un medio estadounidense revela que el 55% de los estadounidenses considera que su estado físico y mental no es el más adecuado para desempeñar el cargo.

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