Violentas protestas en Ginebra con la reunión del G7: "Comerse a los ricos"

Ginebra ha vivido este domingo unas violentas protestas en sus calles en las que los manifestantes han incendiado vehículos y se han enfrentado a las fuerzas del orden. Han criticado las políticas de los más poderosos, los países del G7 que se reúnen esta semana en la ciudad de Evian (Francia).

En las imágenes se puede apreciar como arden varios coches y han realizado pintadas con el lema 'comerse a los ricos'.

Suiza, que hace frontera con la ciudad de Evian, ha movilizado a 4.000 soldados para garantizar la seguridad durante la reunión de tres días.

Un despliegue inédito al que se suman los 15.000 policías y gendarmes franceses porque son varias las amenazas: del riesgo terrorista al sabotaje de infraestructuras o disturbios de grupos anticapitalistas como los que se han producido aquí en la vecina Ginebra con duros choques que han obligado a las fuerzas de seguridad a responder con gases lacrimógenos.

Un G7 marcado por las crisis en Ucrania y Oriente Medio, y en el que todas las miradas puestas en el imprevisible Donald Trump. El presidente, que acaba de cumplir 80 años, llegará este lunes para asegurarse que aguanta hasta el final. Emmanuel Macron le ofrecerá el miércoles una cena de honor en el palacio de Versalles.

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