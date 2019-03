Al menos siete diputados heridos por una pelea entre oficialistas y opositores en la Asamblea Nacional

La pelea se ha desatado después de que el presidente de la AN, Diosdado Cabello, se reafirmara en su decisión de no dar la palabra a los diputados que no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En señal de protesta por lo que consideran un veto del Gobierno, un grupo de diputados de la oposición ha hecho sonar varias vuvuzelas y ha desplegado una pancarta en la que podía leerse: "Golpe al Parlamento".

Entonces, según ha relatado el diputado opositor Abelardo Díaz a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, "los diputados oficialistas se han vuelto locos" y han comenzado a golpear a sus rivales políticos.

"La agresión fue ejecutada por varias personas que se abalanzaron sin mediar palabra, y desde atrás --como unos cobardes--" contra los diputados opositores que estaban protestando, ha indicado, por su parte, Julio Borges.

Las imágenes grabadas por los legisladores venezolanos, ya que el canal oficial de la AN ha suspendido su retransmisión, muestran a diputados de ambos bandos enfrentándose a puñetazos, gritando, pitando y levantados de sus escaños.

Entretanto, el orador ha seguido leyendo las propuestas para concesión de créditos adicionales a los distintos estados del país caribeño que debían discutirse y aprobarse o rechazarse este martes en la sede legislativa.

Al menos siete diputados opositores han resultado heridos, de acuerdo con el diario 'El Universal'. Borges ha sido uno de los que más golpes ha recibido, como muestra la fotografía difundida por Díaz en Twitter, en la que aparece con un ojo y un pómulo ensangrentados e hinchados.

Además, Díaz ha denunciado que los escaños de los legisladores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- han quedado destrozados tras la pelea. Al parecer, antes de que arrancara la sesión parlamentaria, ya les habían quitado los micrófonos.

En declaraciones a la cadena privada Globovisión, Borges ha responsabilizado "directamente" a Cabello por "promover el odio" y permitir "gente armada" en la AN. "La intransigencia de Cabello está llevando a la AN a una situación insostenible", ha añadido Díaz.

No obstante, Borges ha subrayado que "la conciencia no se somete a ningún examen". "Nos podrán pegar, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán matar, pero los principios no se venden", ha sostenido, en alusión al Gobierno.

Es la tercera vez que diputados oficialistas atacan a opositores en una sesión parlamentaria desde que se celebraron las elecciones presidenciales, el pasado 14 de abril, en el marco de la escalada de tensión por la controversia sobre los resultados oficiales.