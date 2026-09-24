Detenidas en Marruecos diez personas por alentar otro salto a la frontera durante la jornada electoral

La policía de Marruecos ha arrestado a diez personas, dos de ellas menores de 16 y 17 años, sospechosas de difundir informaciones falsas y contenidos digitales que incitaban a realizar entradas masivas de forma irregular a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Según informó una fuente oficial a la agencia EFE, los arrestos se realizaron en ciudades como Casablanca, Marrakech, Fez o Nador por efectivos de la policía judicial en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio.

Las redes sociales actuaron nuevamente de reclamo

Al parecer, la policía había detectado publicaciones y contenidos digitales que, supuestamente, preparaban con antelación el asalto a las vallas de las ciudades autónomas e incitaban a los usuarios de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería a realizar operaciones colectivas de migración clandestina.

Estas detenciones han coincidido con elecciones legislativas en el país, unos comicios que ha ganado el liberal Partido Autenticidad y Modernidad, en unas elecciones marcadas por una abrumadora abstención del 61,9 %, la más alta en diecinueve años, según datos provisionales del Ministerio del Interior marroquí.

Abstención que muestra el grado de desafección de la población con un 38,08 % de participación, la cifra más baja desde 2007.

Ha sido el ministro del Interior, Abdeluafi Laftit, el que anunciaba la ventaja de la formación, que se alzaría con 97 de los 395 escaños del Parlamento. El PAM se ha impuesto a sus socios de coalición: RNI (Agrupación Nacional de Independientes), que pasa de liderar el Ejecutivo a segunda fuerza con 66 escaños, e Istiqlal (nacionalista) que mantiene el tercer puesto, con 65 asientos en la Cámara.

No hubo sorpresas y ganó el PAM: el favorito de las "encuestas"

Resultados que no han sorprendido, ya que los analistas vaticinaban la ventaja del PAM seguido de sus socios de coalición. El PAM fue fundado en 2008, entre otros, por Fouad Ali El Himma, compañero de colegio del rey Mohamed VI y consejero real.

Es también, desde hace dos meses, la formación de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación marroquí de Fútbol y una de las figuras que tendrá mayor protagonismo en la nueva legislatura, volcada en el Mundial 2030 que Marruecos organiza con España y Portugal.

Con esta premisa, analistas locales coinciden en que es muy probable que se repita la actual coalición de Gobierno -PAM, RNI, Istiqlal-, aunque con mayor peso de los liberales.