Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Accidente

Al menos 23 muertos al caer un autobús al río Padma, en Bangladesh

La tragedia se produjo cuando un autobús trataba de embarcarse en un ferry y, por motivos que se están investigando, cayó al río Padma.

Momento en el que un autobús cae a un río en Bangladesh

El terrible momento en el que un autobús cae a un río en Bangladesh | Antena 3 Noticias

Publicidad

Al menos 23 personas han muerto y hay 20 desaparecidos después de que un autobús cayera al río Padma, en Bangladesh, cuando trataba de embarcarse este miércoles en un ferry de la terminal de la localidad bangladesí de Daulatdia, a unos 60 kilómetros de la capital, Daca.

Las autoridades bangladesís han confirmado la muerte de 23 personas y hay una veintena de desaparecidos. Los bomberos desplegados han logrado recuperar 20 cuerpos del vehículo y otra persona ha sido rescatada muerta por un buzo de la Marina.

Ocho personas han sido rescatadas, entre las que hay "dos mujeres han sido declaradas muertas" tras su llegadas al hospital, informan las autoridades locales.

El accidente ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando el autobús, con unos 40 pasajeros a bordo, perdió el control por causas que se investigan sobre la plataforma desde la cual quería embarcarse en un ferry destinado al transporte de vehículos, cayendo al río Padma.

En aras de investigar los hechos, la Administración del distrito en el cual ha ocurrido el accidente ha impulsado la creación de una comisión de cinco miembros que habrá de presentar un informe en los próximos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Irán rechaza la propuesta de Trump y advierte a EEUU de que no llegarán a un acuerdo "ni ahora ni nunca"

Última hora de la guerra en Irán.

Publicidad

Mundo

Alireza Tagnsiri, reponsable del cierre del estrecho de Ormuz

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel asegura haber matado al responsable del cierre del estrecho de Ormuz

Momento en el que un autobús cae a un río en Bangladesh

Al menos 23 muertos al caer un autobús al río Padma, en Bangladesh

Un coche de la Policía italiana

Detenido un falso ginecólogo por abusar de una niña de 8 años mientras la madre la grababa

Última hora de la guerra en Irán.
GUERRA EN IRÁN

Irán rechaza la propuesta de Trump y advierte a EEUU de que no llegarán a un acuerdo "ni ahora ni nunca"

Doble asesinato
Tiroteo

Detienen a un hombre sin manos ni piernas acusado de matar a tiros a otro mientras conducía

Trump
Trump

Armas nucleares, apertura de Ormuz... los 15 puntos de la propuesta de Trump rechazada por Irán

Estados Unidos propone condiciones sobre nuclear y Ormuz y prevé refuerzo militar en la región.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius REMITIDA / HANDOUT por MATHIEU CUGNOT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/02/2026
Plan de Defensa

'Agile', el plan de respuesta rápida de la UE con el que los Ejércitos contarán con la última tecnología

Es una iniciativa que busca que las empresas comunitarias puedan emplear dinero europeo para desarrollar proyectos militares que sean punteros.

Policia de Italia

Un alumno de 13 años apuñala a una profesora en el cuello a las puertas de un instituto

Imagen de archivo de policías en el Reino Unido

Un streamer finge estar jugando en directo a un videojuego para asesinar a su novia embarazada

Colas frente a una gasolinera en Ahmedabad, India

El efecto dominó por el bloqueo de Ormuz empieza a ahogar a Asia: Filipinas declara la emergencia nacional

Publicidad