Al menos 23 muertos al caer un autobús al río Padma, en Bangladesh

Al menos 23 personas han muerto y hay 20 desaparecidos después de que un autobús cayera al río Padma, en Bangladesh, cuando trataba de embarcarse este miércoles en un ferry de la terminal de la localidad bangladesí de Daulatdia, a unos 60 kilómetros de la capital, Daca.

Las autoridades bangladesís han confirmado la muerte de 23 personas y hay una veintena de desaparecidos. Los bomberos desplegados han logrado recuperar 20 cuerpos del vehículo y otra persona ha sido rescatada muerta por un buzo de la Marina.

Ocho personas han sido rescatadas, entre las que hay "dos mujeres han sido declaradas muertas" tras su llegadas al hospital, informan las autoridades locales.

El accidente ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando el autobús, con unos 40 pasajeros a bordo, perdió el control por causas que se investigan sobre la plataforma desde la cual quería embarcarse en un ferry destinado al transporte de vehículos, cayendo al río Padma.

En aras de investigar los hechos, la Administración del distrito en el cual ha ocurrido el accidente ha impulsado la creación de una comisión de cinco miembros que habrá de presentar un informe en los próximos días.