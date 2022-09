Meloni no contempla asignar un ministerio clave a Matteo Salvini, según la prensa italiana

Las primeras discrepancias entre los futuros socios de gobierno ya afloran en Italia. La prensa italiana dice que Giorgia Meloni no contempla asignar un ministerio clave a Matteo Salvini, que habría pedido ser ministro de Interior. En las últimas imágenes que se han visto de Giorgia Meloni desde la noche electoral aparece sonriente y junto a su entrenador.

La prensa italiana asegura que Salvini no ocupará una de las carteras más importantes y que, con apenas un 9% de los votos, no estaría en condiciones de exigir demasiado. Aún así, se muestra triunfante para reforzar su liderazgo en un ejecutivo de coalición. En las imágenes se puede escuchar a Salvini:"¡Los italianos han votado, viva la democracia, y viva el voto libre!".

Elecciones Italia

Las últimas elecciones celebradas en Italia se han convertido en las elecciones con menos participación de la historia de la democracia, tan solo un 64% de votantes del total, unos nueve puntos menos que en 2018. La coalición formada por Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, Liga, de Matteo Salvini, y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, ganó las elecciones con mayoría absoluta en el Senado y el Congreso. Los tres suman el 44% de los votos.

Giorgia Meloni fue la más votada, acumulando el 26% del apoyo mientras que el Partito Democrático se queda como el segundo más votado, con un 19%, el Movimiento Cinco Estrellas llega al 15% y Luigi di Maio se queda fuera del Parlamento italiano después del fracaso de su partido Compromiso civil.

En su comparecencia posterior en la que hacía balance de las elecciones celebró la victoria y afirmó que: "ha sido una campaña electoral objetivamente no bonita, el tono ha sido elevado, violento, agresivo. Hemos sufrido porque la responsabilidad era de otros. No somos un punto de llegada, sino de partida. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos. Nuestro principal objetivo es reconstruir la relación entre los ciudadanos y el Estado. Somos ciudadanos libres, no súbditos".