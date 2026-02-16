Un médico residente de Cirugía Ortopédica: "Me marché a Suiza porque veía que el sistema sanitario español maltrataba al personal"

Cada año, decenas de médicos españoles toman la decisión de dejar atrás hospitales, pacientes y familiares para buscar mejores condiciones en otros países europeos. En 2024, unos 400 profesionales abandonaron el sistema sanitario español para ejercer en la UE, según datos de la Organización Médica Colegial.

Desde Antena 3 Noticias hemos hablado con tres médicos que viven en otros países. Uno de ellos es Ignacio Torrero de Pedro, actualmente vive en Suiza, uno de los países que está en el podio de los países en Europa con mejores condiciones para los sanitarios "Estando en Suiza me doy cuenta de que hay otras alternativas y otros modelos que respetan al personal sanitario".

Mientras que en España un médico especialista en la sanidad pública puede rondar los 40.000-60.000 euros brutos anuales según comunidad y antigüedad, en Suiza los salarios pueden duplicar o incluso triplicar esa cifra, superando con facilidad los 120.000 francos suizos al año. A cambio, el sistema helvético, basado en seguros obligatorios y con uno de los costes de vida más altos de Europa, exige mayor aportación individual y dominio del idioma. Aun así, para muchos profesionales españoles, la diferencia económica y los recursos disponibles inclinan la balanza hacia el país alpino.

Alemania también tiene mejores condiciones

Alejandro Barros, neurólogo y psiquiatra en Alemania, y además, presidente de la asociación Médicos de Médicos Españoles en Europa. Alejandro se marchó de España en 2017, cuando acabó la carrera. Los motivos que le llevaron a emigrar son varios: "Por un lado las condiciones que vi en España cuando estaba en prácticas eran unas condiciones muy malas, y sobre todo el factor de la flexibilidad. Es decir, el poder hacer una formación donde quieras, poder cambiar de hospital, de región, incluso poder cambiar de especialidad... Y luego, también el tema de las condiciones laborales y el tener una mayor garantía salarial desde el inicio. Esos factores me motivaron a irme".

El sistema de salud alemán es un modelo de cobertura universal basado en seguros de salud públicos y privados. La mayoría de residentes está obligatoriamente asegurada, y los costos se financian principalmente a través de contribuciones de empleados y empleadores, que superan el 14% del salario bruto. Para muchos médicos españoles, Alemania representa no solo mejores condiciones económicas sino una reorganización completa de su carrera profesional. Allí, un médico en formación puede ganar desde más de 5.600 € brutos al mes en sus primeros años y consolidar sueldos cercanos a 9.000 € o más como especialistas, según acuerdos colectivos del sector sanitario alemán. Estos niveles superan con creces los que se ofrecen en España, y muchos facultativos lo ven como una oportunidad para mejorar su estabilidad, recursos sanitarios y perspectivas a largo plazo.

Otro tema que Alejandro echa en falta en el sistema sanitario español, es que no se recompensa, ni valora la responsabilidad de la profesión. "Los médicos en España no tienen el respeto que se merecen respecto a otros países, sobre todo por la carga que tenemos y el nivel de responsabilidad, yo me equivoco o no estoy atento a lo que tengo que estar y estoy jugando con la vida de una persona, el nivel de responsabilidad es muy alto".

Otro destino de 'fuga' es Suecia

Suecia también se encuentra a la cabeza de los países que ofrecen mejores condiciones a los sanitarios. Guillermo Ferreira, natural de Tenerife y cardiólogo en Suecia, se marchó con su mujer, también médico, en 2015. Allí han construido su vida y también su familia. Aunque es cierto que nos ha dicho que en los últimos años la calidad laboral ha empeorado en el país, sigue teniendo muchas ventajas respecto a España, sobre todo a nivel de conciliación familiar: "Aquí en Suecia las guardias son de 16 horas y no de 24 como en España. Es una diferencia importante. Y en lo que respecta a la conciliación familiar España tiene que aprender mucho de estos países del norte de Europa. En ese sentido, es muy agradecido trabajar en Suecia, tenemos unas bajas de paternidad y maternidad muy largas, tenemos derechos a trabajar a jornada parcial, es decir, se entiende que somos la pareja los que nos encargamos del cuidado de los pequeños, y no como se hace en España, que se recurre a los abuelos y abuelas".

Otro asunto que nos recalca Guillermo es que en Suecia hay posibilidad de estudiar algún doctorado o cualquier investigación dentro de la jornada laboral, siempre y cuando la demanda lo permita, no es necesario "hacer horas extra" en el tiempo libre: "Tú tienes tiempo establecido para investigar de tu día a día y dentro de la clínica, es muy agradecido". Y también al igual que Alemania y a diferencia de España, cualquier sanitario puede cambiar de especialidad sin necesidad de hacer el MIR (Médico Interno Residente), un sistema que combina un examen nacional de acceso (10% expediente, 90% examen) y un contrato laboral de residencia (4-5 años). Es obligatorio para ejercer como especialista en el Sistema Nacional de Salud.

Según nuestros entrevistados, España está a la cola de países en cuanto a su sistema sanitario y condiciones. Por eso, defienden desde el extranjero "que hay que ofrecerles a los sanitarios motivos para quedarse".

