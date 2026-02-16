Manuel Muñiz: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?"

Ya con la Conferencia de Múnich despidiéndose desde el retrovisor, Manuel Muñiz, provost y decano de la Escuela de Ciencias Políticas, Económicas y Asuntos Globales de IE University, analiza qué ha ocurrido en ella y se centra, especialmente en el que considera "uno de los ejes centrales" que no es otro que la relación trasatlántica.

En esta conferencia se ha mantenido "un debate muy encendido" sobre cuestiones de orden internacional y seguridad. Manuel Muñiz analiza la declaración del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio y lo hace considerándola "mucho más amable y diplomática con los europeos de lo que lo fue la del Vicepresidente el año pasado". Sin embargo, añade "en la sustancia y en el fondo son realmente muy parecidas".

De hecho el discurso de Marco Rubio ha sido muy comentado. Tanto que él mismo acabó matizándolo al decir que "no estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo. Queremos que sea un socio. Queremos cooperar con nuestros aliados y nuestro mensaje definitivo es que, cuanto más fuerte es uno, tanto de manera individual como colectiva, más fuerte es la OTAN. Es de sentido común".

De su intervención, Muñiz destaca que "hablaba del declive institucional europeo, de la necesidad de cambiar las políticas domésticas, sobre todo en inmigración, en integración, pero también en otros dossieres. Se mantiene en esta línea de Occidente en declive por la integración de la diversidad, inmigración y mantiene el tono condescendiente y algo invasivo de la política de los estados europeos".

Muñiz también ha destacado la intervención de Pedro Sánchez como "importante" al pedir "un relanzamiento del diálogo internacional".

Para Manuel Muñiz la gran pregunta tras una Conferencia "inconclusa" en la que queda claro que se "dibuja un nuevo orden internacional, pero que le faltan muchos matices y piezas" es: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?"