Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Conferencia de Múnich

Manuel Muñiz: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?"

Manuel Muñiz, provost y decano de la Escuela de Ciencias Políticas, Económicas y Asuntos Globales de IE University, analiza la Conferencia de Múnich sobre seguridad internacional.

Manuel Muñiz

Manuel Muñiz: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Ya con la Conferencia de Múnich despidiéndose desde el retrovisor, Manuel Muñiz, provost y decano de la Escuela de Ciencias Políticas, Económicas y Asuntos Globales de IE University, analiza qué ha ocurrido en ella y se centra, especialmente en el que considera "uno de los ejes centrales" que no es otro que la relación trasatlántica.

En esta conferencia se ha mantenido "un debate muy encendido" sobre cuestiones de orden internacional y seguridad. Manuel Muñiz analiza la declaración del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio y lo hace considerándola "mucho más amable y diplomática con los europeos de lo que lo fue la del Vicepresidente el año pasado". Sin embargo, añade "en la sustancia y en el fondo son realmente muy parecidas".

De hecho el discurso de Marco Rubio ha sido muy comentado. Tanto que él mismo acabó matizándolo al decir que "no estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo. Queremos que sea un socio. Queremos cooperar con nuestros aliados y nuestro mensaje definitivo es que, cuanto más fuerte es uno, tanto de manera individual como colectiva, más fuerte es la OTAN. Es de sentido común".

De su intervención, Muñiz destaca que "hablaba del declive institucional europeo, de la necesidad de cambiar las políticas domésticas, sobre todo en inmigración, en integración, pero también en otros dossieres. Se mantiene en esta línea de Occidente en declive por la integración de la diversidad, inmigración y mantiene el tono condescendiente y algo invasivo de la política de los estados europeos".

Muñiz también ha destacado la intervención de Pedro Sánchez como "importante" al pedir "un relanzamiento del diálogo internacional".

Para Manuel Muñiz la gran pregunta tras una Conferencia "inconclusa" en la que queda claro que se "dibuja un nuevo orden internacional, pero que le faltan muchos matices y piezas" es: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Europa niega a EE.UU. estar al borde de "una desaparición civilizacional": "Están interesados en unirse a nuestro club"

la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas

Publicidad

Mundo

Manuel Muñiz

Manuel Muñiz: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?"

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nucleares

La líder opositora de Bielorrusia advierte de que Putin está trasladando misiles nucleares a la frontera con la UE: "Que presten más atención"

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny

¿Qué es la epibatidina, la toxina de la rana que mató al opositor ruso Alexei Navalni?

EuropaPress_7240255_january_14_2026_federal_agents_from_immigration_and_customs_enforcement_and
Operación Midway Blitz

Muere de cáncer la hija del detenido por el ICE en Chicago que pidió su liberación

Andrew Mountbatten Windsor monta a caballo en Windsor Great Park, cerca de Royal Lodge, el el 2 de febrero de 2026.
CASO EPSTEIN

Los viajes del expríncipe Andrés: cenas con modelos, fotos para Epstein y masajes diarios pagados por los contribuyentes

Alberto Priego
Estados Unidos-Europa

Alberto Priego, sobre el nuevo orden mundial: "Hasta ahora, Europa aceptaba una posición subordinada y ahora Europa quiere hablar con una voz propia"

Noticias de la Mañana ha entrevistado al doctor en Relaciones Internacionales, Alberto Priego.

Volcán Kilauea
Volcán Kilauea

El espectacular despertar del volcán Kilauea

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y hace unas horas ha vuelto a despertar.

Barack Obama

Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos"

Imagen de Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot quiere visitar a su exmarido en prisión: "Necesito comprender para seguir reconstruyéndome"

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny

Rusia niega las acusaciones de envenenar al líder opositor Alexei Navalni: "Nadie se va a creer esa tontería sobre una rana"

Publicidad